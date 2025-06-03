新冠疫情升溫 藥師公會示警：盡快備妥5大防疫物資

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，染疫人數將在6月底7月初達高峰，屆時單周就診人數將高達6.5萬人次，截至8月底累計確診人數將達180萬人，醫療量能壅塞恐再現。藥師公會提醒，民眾應盡快備妥常備藥品，及基本防疫物資快篩試劑、醫用口罩、酒精、乾洗手液、體溫計及血氧計共5大類物資，且應適量備用，切勿囤積。

藥師公會理事長黃金舜表示，疫情升溫期間，建議民眾家中應準備快篩試劑，出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等疑似症狀時，才能即時檢測，若確診才能及早隔離、就醫，尤其家中有年長者、慢性病患、免疫低下族群，更應備妥快篩試劑，第一時間確認染疫與否，預防重症發生。建議民眾選購經食藥署核准合格產品，避免買到來路不明產品。

雖未明文規定，但衛福部疾管署多次鼓勵民眾外出時佩戴口罩。黃金舜建議，民眾進出醫療院所、搭乘大眾運輸、出入人潮稠密場所時應配戴，保護自己及他人，尤其高風險族群更應戴好口罩；維持手部清潔是預防病毒接觸傳播關鍵，建議民眾使用70%至75%酒精，避免使用含香精成分產品，以免刺激皮膚或影響消毒效果。

因抗病毒藥物供應有限，政府僅規定高風險族群使用抗病毒藥物。黃金舜表示，一般民眾染疫後，僅需使用症狀緩解藥品，建議民眾預備乙醯氨酚或布洛芬成分退止痛藥，止咳化痰藥，腸胃不適用藥如整腸藥、胃藥，以及電解質補充液等防疫必備藥品，慢性病患則要留意手邊處方藥是否充足，多加利用社區藥局領藥，避免至大醫院就醫時反遭感染。另，高風險族群家中準備血氧機、體溫計，監測生理數值，若出現缺氧等重症資訊，血氧持續低於94%，或高燒不退，應立刻就醫。

「疫情雖進入與病毒共存的階段，但新興變異株仍可能對高齡、慢性病患與免疫低下族群造成威脅。」黃金舜表示，民眾應提高防疫意識，善用社區藥局資源，若遇用藥或物資準備疑問，可就近諮詢第一線藥師，避免錯誤用藥、重複用藥等問題；同時呼籲政府，穩定快篩與藥品供應，鼓勵民眾利用健保快易通APP查詢社區藥局庫存，循正當管道預備防疫物資。