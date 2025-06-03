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大雨要來了 花蓮玉里兩便道夜間預防性封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮高寮大橋便道今晚6時起預警性封閉。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮高寮大橋便道今晚6時起預警性封閉。圖／玉里鎮公所提供

中央氣象署下午發布豪雨特報，花蓮縣也列入豪雨警戒範圍內。玉里鎮公所宣布，因雨勢不斷，長良、高寮兩條便道，今晚6時至明天上午6時預防性封閉，待確認雨況及安全無虞後另行公告開放時間。

氣象署今天下午3時25分發布特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，彰化縣、雲林縣及花蓮縣今天有局部大雨或豪雨，西半部、宜蘭及台東地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

玉里鎮公所表示，因鋒面逼近，花東地區將迎來強降雨，考量雨勢不斷，長良便道、高寮便道今晚6時起至明天上午6時進行預防性封閉，待雨勢狀況確認無安全疑慮時再另行公告開放時間。鎮長龔文俊提醒民眾，配合鎮公所指引，封閉期間切勿進入封閉道路。

豪雨 花蓮 強降雨

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