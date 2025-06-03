薪水80K！台北精緻女月花17萬真相曝光 網見「1花費」超驚訝

現代人生活步調緊湊，不少人追求「精緻生活」以提升生活品質。近日一名男網友分享，在網路上看到居住在台北的「精緻女孩」每月開銷明細，從頭到腳的打理費用、三餐飲食、社交應酬等加總竟高達17萬元，立刻引發熱議。網友紛紛留言討論，「保養品每個月5000是怎樣，是把保養品當手搖茶喝掉嗎？」、「身為一個台中精緻女覺得超貴、好可怕，不過我還不用醫美」，掀起一波對「精緻生活」背後真實成本的討論。

原PO在Dcard以「台北精緻女生的月開銷」為題發文指出，先前看到一位33歲、住在台北市中心的女子分享自身的每月花費明細。這名女子居住在超過20坪的新大樓中，含管理費及雜費的月租金高達5萬5千元。飲食方面每月開銷約2萬8千元，其中包含每月4千元的大餐費，以及每周三次與朋友聚餐的費用，每餐約需1千元。她也提到，為了控制體重，並不會一天吃滿三餐。

原PO進一步指出，該名女子日常通勤以搭乘Uber為主，偶爾搭公車，交通支出每月約1萬6千元。在外表打理方面，她每月花費約4千元購買服飾，另在美容保養上，包括手部與足部保養各2千元、睫毛保養2千元、醫美療程8千元，以及購買保養品5千元，相關開銷合計達2萬3千元。

此外，該女子每年會安排3次出國旅遊，每趟約花費10萬元；國內旅遊則約3趟，每趟約2萬元，也都是入住四星或五星級飯店，並會安排按摩放鬆，每次約2千元、每月共計4千元。在娛樂休閒方面，每月相關開銷共計3萬2千元。至於其他雜項支出約1萬6千元，雖然不一定購買精品名牌，但零星消費累積起來也相當可觀。

原PO透露，該名女子本身月薪約為8萬元，其餘開銷則仰賴父母金援，以及男友與朋友的協助補貼，整體財務狀況可說是標準的「月光族」，甚至每月所剩無幾。他也好奇地問網友：「跟大家了解的是不是差不多？」

貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，許多網友紛紛留言表示震驚，「我是流浪漢？」、「這根本是富二代吧！有家人支援哪算什麼精緻女」、「這是貴族世家了，我整個月才花2萬多」、「錢真的很難賺，台北人也太有錢」、「保養品每個月5000是怎樣，是把保養品當手搖茶喝掉嗎？」

不過，也有部分網友持不同看法，認為這樣的生活方式只是「假精緻」，明明經濟實力有限卻硬要營造高質感形象，「身邊真正家裡有錢的，基本上都很注重健康與自然養生，花最多的不是在外表打扮，而是在吃有機健康食品、定期健檢、出國旅遊或投資理財」。