新北4處免費戲水設施提前開放 暑假親水消暑好去處

夏季戲水熱潮將至，新北市水利局與高灘處預告，三重「海世界水樂園」、新店「陽光遊戲場」、汐止「星際遊戲場」及新莊「塭仔底濕地公園」等4處免費戲水設施，已完成整備作業，原訂6月15日開放，考量當日適逢周日，將提前於14日周六開放。

新北市水利局長宋德仁表示，暑假將近，戲水設施是家長與孩子們最期待的休憩活動之一，水利局及高灘處所轄4處戲水設施，皆已完成場地清洗、水質檢驗及設施檢修，並將比照往年嚴格管理水質與安全措施，提供清潔且安心的親水環境。

高灘處長黃裕斌指出，三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場內蝶型水道區、汐止星際公園水星戲水區三地，於6月及9月開放例假日與國定假日，暑假7、8月則除週二休園進行維護，其餘每日開放。噴水時間統一為上午10時至12時、下午3時至晚上7時，星際公園延長至晚上8時。

而新莊塭仔底濕地公園戲水池，因結合生態滯洪與親水功能，開放時段略有不同：6月及9月為例假日與國定假日開放，暑假期間則每週一休園，週二至週日開放，噴水時段從上午9時30分至下午6時30分，每30分鐘啟動10分鐘。

塭仔底濕地公園位於新莊副都心，為中港大排沿線的指標性設施，兼具生態景觀與休閒功能，其中戲水池設計深受孩童喜愛，每年夏天吸引大量親子入園消暑。