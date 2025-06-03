快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

聽新聞
0:00 / 0:00

新北4處免費戲水設施提前開放 暑假親水消暑好去處

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
陽光遊戲場水樂園讓小朋友玩得開心。圖／新北市高灘處提供
陽光遊戲場水樂園讓小朋友玩得開心。圖／新北市高灘處提供

夏季戲水熱潮將至，新北市水利局與高灘處預告，三重「海世界水樂園」、新店「陽光遊戲場」、汐止「星際遊戲場」及新莊「塭仔底濕地公園」等4處免費戲水設施，已完成整備作業，原訂6月15日開放，考量當日適逢周日，將提前於14日周六開放。

新北市水利局長宋德仁表示，暑假將近，戲水設施是家長與孩子們最期待的休憩活動之一，水利局及高灘處所轄4處戲水設施，皆已完成場地清洗、水質檢驗及設施檢修，並將比照往年嚴格管理水質與安全措施，提供清潔且安心的親水環境。

高灘處長黃裕斌指出，三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場內蝶型水道區、汐止星際公園水星戲水區三地，於6月及9月開放例假日與國定假日，暑假7、8月則除週二休園進行維護，其餘每日開放。噴水時間統一為上午10時至12時、下午3時至晚上7時，星際公園延長至晚上8時。

而新莊塭仔底濕地公園戲水池，因結合生態滯洪與親水功能，開放時段略有不同：6月及9月為例假日與國定假日開放，暑假期間則每週一休園，週二至週日開放，噴水時段從上午9時30分至下午6時30分，每30分鐘啟動10分鐘。

塭仔底濕地公園位於新莊副都心，為中港大排沿線的指標性設施，兼具生態景觀與休閒功能，其中戲水池設計深受孩童喜愛，每年夏天吸引大量親子入園消暑。

水利局及高灘處提醒，雖戲水設施鋪設防滑地坪，但仍有滑倒風險，禁止奔跑及攜帶危險物品。身高未滿140公分或12歲以下兒童，須由家長陪同，戲水池內亦嚴禁飲食、吸菸及攜帶寵物；如遇下雨或雷電，園區將視天候彈性封閉。另禁止跳水、推擠、攀爬等危險行為，請民眾務必遵守園區規定及工作人員引導，共同維護戲水安全。

陽光遊戲場水樂園讓小朋友開心玩水。圖／新北市高灘處提供
陽光遊戲場水樂園讓小朋友開心玩水。圖／新北市高灘處提供
海世界水樂園每年總是吸引大批玩水民眾。圖／新北市高灘處提供
海世界水樂園每年總是吸引大批玩水民眾。圖／新北市高灘處提供
戲水池是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施。圖／新北市高灘處提供
戲水池是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施。圖／新北市高灘處提供
新莊塭仔底濕地公園戲水池彩虹噴水隧道帶給小朋友們戲水的樂趣。圖／新北市高灘處提供
新莊塭仔底濕地公園戲水池彩虹噴水隧道帶給小朋友們戲水的樂趣。圖／新北市高灘處提供
海世界水樂園玩水民眾絡繹不絕。圖／新北市高灘處提供
海世界水樂園玩水民眾絡繹不絕。圖／新北市高灘處提供

濕地公園 水利局

延伸閱讀

新北打造護理人才培育鏈 業界：真心喜愛比誘因重要

新北限定活動新美館化身藝術餐桌 民眾直呼奇妙

2025夏季街頭盛事 新北兩大賽事報名開跑

新北綠竹筍產季開跑 青農陳全福奪新北筍王

相關新聞

不只肺癌！ 台大公衛教授：一次LDCT檢查可加值3大好處

衛福部國健署自今年擴大「低劑量電腦斷層檢查」（LDCT）肺癌篩檢服務，在2024年12月31日，已有15萬多位民眾接受此...

新冠疫情升溫 藥師公會示警：盡快備妥5大防疫物資

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，染疫人數將在6月底7月初達高峰，屆時單周就診人數將高達6.5萬人次，截至8月底累計確診人...

大雨要來了 花蓮玉里兩便道夜間預防性封閉

中央氣象署下午發布豪雨特報，花蓮縣也列入豪雨警戒範圍內。玉里鎮公所宣布，因雨勢不斷，長良、高寮兩條便道，今晚6時至明天上...

為瘦身少吃澱粉「戒白飯」下秒卻踩雷 醫曝關鍵：跳槽到更差的選項

你是否也曾為了減肥，選擇不吃白飯呢？對此，醫師蒼藍鴿指出，很多人以為減少澱粉攝取就能瘦，選擇以...

40歲婦患糖尿病…一症狀誤判「病情變好」 不到十年就洗腎又失明

一名40多歲糖尿病患者因血糖失控就醫，卻誤以為「腎絲球過濾率升高、腎臟變大」代表腎功能改善，結果幾年內視力惡化、走上洗腎之路。醫師提醒...

孩子染黴漿菌發燒！苦等12小時才有病床 家長嘆：已不是個案

近日有家長在網路發文指出，孩子因感染黴漿菌發燒送醫，卻在急診苦等12小時才排到病房，現場人潮爆滿，連加護病房（ICU）都一床難求。他直言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。