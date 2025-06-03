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新北限定活動新美館化身藝術餐桌 民眾直呼奇妙

中央社／ 新北3日電

為慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14週年，新北市新聞局今天在新北市美術館新美聚場舉辦藝術餐會，中獎與會民眾說，一次滿足視覺、嗅覺、味覺、聽覺體驗，是場奇妙饗宴。

新北市政府新聞局表示，透過「我的新北市」社群抽獎活動，從上千則留言中抽出幸運民眾參與「食在新北，藝饗未來」藝術餐會，這次除了選用新北在地食材，也使用鶯歌陶次瓦代代合作會陶瓷器皿，擺盤設計更融合大漢溪流域的自然景緻和美術館戶外裝置。

主廚團隊以綠竹筍佐黃西瓜詮釋清晨溪畔的清新，瑞芳小卷襯椰奶泡沫再現海溪交會，貢寮九孔鮑結合三峽蜜香紅茶凸顯鮮甜風味，甜點為金山地瓜蝶豆花凍，全程搭配坪林冷泡茶。

新北市長侯友宜與主廚一起進行沙拉擺盤，他笑稱，「要和主廚偷學幾招」。侯友宜致詞時說，新北市擁有海岸、山林、河川與豐富的人文，造就多元而獨特的城市風景，這場餐會將藝術帶入日常，不只走進展廳，更走入餐桌。

邱姓民眾受訪時分享，沙拉非常特別，附有優格醬及西瓜辣椒醬，其中，西瓜辣椒醬沒有想像中辣，搭配起來是很特殊的口感。

余姓民眾則說，很高興被抽中，在美術館享用饗宴是非常特別的事，平時是用眼睛觀賞藝術，今天在新北市美術館戶外空間新美聚場用餐，擺盤充滿藝術，還有爵士樂伴奏，一次滿足視覺、嗅覺、味覺、聽覺體驗。

西瓜 美術館

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