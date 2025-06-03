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高齡少子化 北市力推住宿式長照整合醫療照顧

中央社／ 台北3日電

因應高齡少子化，台北市衛生局已設置11家住宿式機構，其中5家並由醫院經營，發展「醫療照顧整合」模式，以信義廣慈為例，112到113年的急性後期照護住民，成功返家約8成。

台北市衛生局發布新聞指出，高齡少子化下，長者入住機構機率提高，為讓入住的長者即時獲得醫療照護，也能藉此降低不必要的送醫或住院情形發生，北市除已依據「長期照顧服務法」設立住宿式機構11家，其中5家由醫院經營，積極發展「醫療照顧整合」模式。

衛生局舉例，其委託台北市聯合醫院忠孝院區經營的信義廣慈住宿長照機構，即是推動「急性後期照顧與長照無縫接軌」的住宿式長照機構示範場域，整合了門診、復健中心及住宿照護等功能。

衛生局說，信義廣慈還跟國立台北護理健康大學合作，導入下肢外骨骼機器人、上肢鏡像手等智慧輔具，協助中風及骨折術後等急性後期住民復健治療；統計顯示，112到113年間的急性後期照護住民，約7成在訓練期間的基本日常生活活動能力提升15至20分（滿分100分），並約8成住民最終成功返家，。

又例如衛生局委託台北醫學大學經營的行愛住宿長照機構，從113年營運以來，已提供3名安寧住民採舒適照護方式善終，家屬也感到寬慰。

衛生局說，上述機構不僅每4年接受中央評鑑1次，衛生局每年也督導考核，有需求者可至衛生局官網查詢「台北市住宿式機構評鑑合格名單」，或撥打1999（外縣市請打02-27208899）轉1877洽詢。

衛生局 北市 住宿

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