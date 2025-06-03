孩子染黴漿菌發燒！苦等12小時才有病床 家長嘆：已不是個案

近日有家長在網路發文指出，孩子因感染黴漿菌發燒送醫，卻在急診苦等12小時才排到病房，現場人潮爆滿，連加護病房（ICU）都一床難求。他直言，這並非個案，而是全台醫護資源不足的縮影。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，5月17日深夜11點，他因孩子反覆發燒送台中榮總急診，經X光檢查發現肺部已有肺炎徵兆，醫師建議立即住院打抗生素，但當下因「全院無病床」，只能在急診區等待安排，想不到這一等就是12小時。

原PO指出，等待期間，急診現場幾乎床床爆滿，隔壁病患情況嚴重、疑似需加護治療，但連ICU都沒床位。這讓他不禁感嘆：「中部唯二的大醫院連ICU都滿，可見醫療環境真的出了問題」。

到了5月18日上午，他查看急診外螢幕，發現等待住院的病人已逼近20人，一直到中午才終於排到健保病房，但並非單人或雙人房，而是被安排到癌症病患居多的八樓病區，直到出院前，仍無法換房，全程住在最基本病房。

原PO也聽聞友人有類似經驗，顯示這情況並不是個案，親眼看見急診塞滿病人，中二兩大醫學中心同時沒有病房，讓原PO質疑「根本是護理人員不足，空有病床沒辦法接病人，讓我深刻相信之前某位高官審查醫院時，把急診病患藏起來的事件」。

貼文曝光後，網友紛紛感嘆，「現在很多護理師真的都不做了，有太多更好待遇的工作」、「政府一直不重視，都講多久了」、「病床要有護理師照顧才行，沒人就不開床」、「我太太之前是護理師，結婚之後我看工作內容跟薪水，馬上叫她離職」、「沒差，反正會有人繼續吹台灣醫療第一」。