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AI當判官準確達8成？北醫大新系統 預測出院病患死亡率

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學發表「深度神經網路系統NurnaNet」，可解析護理記錄並預測病患出院後6個月及2年內的死亡風險。示意圖非當事人，本報資料照片
台北醫學大學發表「深度神經網路系統NurnaNet」，可解析護理記錄並預測病患出院後6個月及2年內的死亡風險。示意圖非當事人，本報資料照片

AI功能愈來愈強大，台北醫學大學發表「深度神經網路系統NurnaNet」，可解析護理記錄並預測病患出院後6個月及2年內的死亡風險，準確率可達8成。研究團隊表示，這項研究讓醫護團隊能提早識別高風險族群，並及早介入、提供出院後之照護，進一步有效降低再入院及死亡率

北醫大大數據科技及管理研究所教授張詠淳帶領的研究團隊，利用麻省理工學院MIMIC-III重症醫療資料庫，分析2001年至2012年近1萬7000筆ICU患者的護理記錄，建構出「深度神經網路系統NurnaNet」，可預測病患出院後6個月及2年內的死亡風險，研究已刊登於國際權威期刊「International Journal of Nursing Studies」。

張詠淳表示，傳統的AI預測模型多依賴結構化電子病歷資料，如生命徵象、病史、檢驗數據等欄目，但由護理人員撰寫的護理記錄蘊含了病情變化、第一線觀察及專業判斷，這些大量非結構化文字記錄極具參考價值能提供更精準之判斷。

重症加護病房的病患需要被密集看護、追蹤，部分患者在出院後一年內仍然有病情惡化、再入院甚至死亡的威脅，如何提早判斷識別高風險族群並提供適當的醫護資源更顯重要。張詠淳指出，「深度神經網路系統NurnaNet」可及早協助病患及家屬擬定適合的出院照顧計畫，並找出可預防的危險因素。

北醫大護理學院副院長邱曉彥表示，目前在加護病房也有使用評估重症患者病情的預測工具，例如重症預後評估系統（APACHE II），評估患者的生理指標以進一步預測死亡率，但APACHE II主要針對患者在加護病房或是轉出至一般病房的住院期間病情發展，較難掌握出院後的風險判斷。

邱曉彥說，「深度神經網路系統NurnaNet」補足出院後的死亡率預測，可望協助醫療單位提早判斷可能在出院後具高風險的病患，並進一步擬定調整後續的回診、追蹤與照護計畫，降低患者再入院與死亡風險。

風險 死亡率 患者

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