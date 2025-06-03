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基隆-石垣島航線高於2千元 最快1個月內開賣

中央社／ 台北3日電

基隆-石垣島航線預計9月開航，華岡集團總經理洪郁航今天表示，單程票價將依艙等有不同售價，最低價格定價會比外傳的2000元還高，最快1個月內將對外公布票價及開賣。

基隆-石垣島海運航線預計今年9月開航，根據航商規劃，初期預計投入營運基隆至石垣島的RO-RO客貨輪 YAIMA MARU八重山丸（暫定），總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃，規劃每週3趟次。

基隆-石垣島航線將由日本航運業者與台灣業者合作營運，並規劃於9月中旬開航。台灣業者華岡集團總經理洪郁航今天接受中央社記者訪問時表示，預計這1、2週就會向航港局提交航線申請，按照流程，這1、2週就會與日本討論後對外公布票價。

外傳單程票價最低為新台幣2000元，洪郁航澄清，未來賣票將會分為低艙等和高艙等，2000元的票價並不合理，未來可能在促銷價時才有可能達到接近2000元的價格。

「最低票價不會訂到很高」洪郁航說，因為搭船的時間比較長，票價不宜過高，但也不會到2000元這麼便宜，接近3000元還差不多，會儘快跟相關單位確認後對外公布票價，最快1個月內就可以對外公布及開賣。

洪郁航指出，根據規劃，未來將會跟4至5家知名旅行社合作推出套裝行程，自由行旅客也可以單獨購買船票，或者購買船票加飯店或行程等，希望提供多元的行程規劃，讓旅客有更多選擇。

購票方面，洪郁航表示，未來旅客可以透過合作的旅行社購票，也會推出線上購票網站，但詳細都要等票價對外公布後，才會共同對外發布訊息。

至於航班時間，洪郁航說，目前暫定來回都是夜間行程，讓旅客可以在船上睡覺休息後，隔天一早抵達就可以開始走行程，但還要跟各單位開會討論，包含進出關的時間等，因此還不會對外公布。

安排9月開航，外界也擔心東北季風問題，洪郁航解釋，主要是船隻等一切準備妥當的時間，剛好就落在這個時間點，有不少人希望可以趕快開航，因此才會選擇9月開航。

行程 票價

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