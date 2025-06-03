鮮乳標示明年7月上路...若用進口乳 鮮奶茶須改稱牛乳茶

鮮乳標示日前引發爭議，行政院原要求保存期限高於15日者不可標示鮮乳，後傳出因國際壓力，政策將轉彎，不過，行政院食安辦3月宣布，未來只有認證的國產牛乳可標示為鮮乳。衛福部食藥署今天正式公告修正相關法令，並指出未來國外進口鮮乳，必須稱為「牛乳、羊乳、其他食用動物乳」，違者最重可依「食安法」第45條處400萬台幣罰鍰，明年7月1日生效。

食藥署正式公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，該署食品組長劉芳銘表示，法規修正最重要部分，是考量農業部推動鮮乳標章，將「鮮乳」二字認定為專有名詞，修法後只有經農業部認證，取得「鮮乳標章」或「驗證標章」，才可標示為「鮮乳」。

劉芳銘表示，未來進口鮮乳法規用詞改稱「食用動物乳」，品名標示改為「牛乳、羊乳」，考量有時相關產品會摻入其他動物產製乳，因此保留「其他食用動物乳」品名標示；液態乳產品，字體大小應隨產品體積調整，且成分若調整脂肪、乳糖者，應標示「乳脂肪經調整」、「乳糖經調整」，符合中華民國家標準（CNS）公告者，才可以用「全脂」、「低脂」、「無乳糖」等方式標示。

民眾愛喝的「鮮奶茶」，若業者使用進口液態乳，其名稱也需要連帶調整。劉芳銘說，使用進口液態乳調製飲品，不可再稱「鮮奶茶」，必須改稱「牛乳茶」，這類現調飲品標示規範，隨液態乳規範一併於明年7月上路；包裝飲料的鮮奶茶標示規定，則考量業者包材調整需要時間，調整為牛乳茶的規定，會在後年116年7月上路。

另外，食藥署指出，本次標示規定修改，擴大對象，納入嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品。