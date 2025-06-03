雨彈襲來！19縣市「豪雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

中央氣象署今下午3時25分發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒範圍包含彰化縣、雲林縣、花蓮縣；大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣。

氣象署表示，受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今（３）日彰化縣、雲林縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨，西半部、宜蘭及臺東地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

另外，根據氣象署資訊，目前彰化縣、雲林縣、花蓮縣3小時累積雨量已達100毫米以上。