新冠增溫！台中1女嬰肺部浸潤送加護 4家人快篩陽性

新冠疫情升溫，台中市衛生局昨接獲醫院通報，1名未滿6個月女嬰肺部浸潤，收治加護病房，昨研判為新冠併發重症案例，後經治療轉一般病房。經疫調發現，女嬰同住家人6人中，有4人快篩陽性，皆有輕微呼吸道症狀，已接受治療。

衛生局提醒，新變異株傳染力強，長者、慢性病患及嬰幼兒與孕產婦等高風險族群應提高警覺，並請民眾盡速接種疫苗、自主佩戴口罩。

衛生局長曾梓展呼籲，高風險族群一旦出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，應立即就醫，以降低重症風險。家長如發現幼童出現疑似新冠症狀且活動力下降，務必盡速就醫、落實防疫措施，共同守護健康。

衛生局指出，該女嬰未滿6個月，5月28日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，5月29日於急診快篩陽性、胸部X光顯示肺部浸潤，收治加護病房，昨研判為新冠併發重症，經治療後病況好轉，目前已轉至一般病房持續治療。

曾梓展說，目前主要流行變異株為NB.1.8.1，具較強免疫逃脫能力，傳染力高，多為無症狀或輕症，但仍有重症風險。今年1月1日至6月1日，全國已有514例新冠併發症確定病例，台中市占86例。市府已整備完善，全市346家合約院所提供公費抗病毒藥物服務，藥品數量充足。

衛生局提醒，根據中央統計，新冠併發重症與死亡病例多集中於65歲以上長者及慢性病患，約9成未接種JN.1疫苗。接種疫苗是預防重症最有效方式，截至昨日，台中市已有逾25.6萬人完成接種JN.1疫苗，其中65歲以上長者占9.8萬人。

衛生局說明，台中市新冠疫苗合約接種院所共222家，每周提供約2051診次，接種量能與疫苗數量皆充足。民眾可透過「台中市疫苗預約平台」線上預約（https://gov.tw/hhv），或至衛生局網站（https://gov.tw/giV）查詢接種門診表及預約方式。