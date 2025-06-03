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原來一直刷錯牙！牙醫曝「乾刷」才是王道 漱口水不能天天用

聯合新聞網／ 綜合報導
牙膏怎麼使用才能發揮最大效果？牙醫師建議採用「乾刷法」，即直接將牙膏擠在乾牙刷上，避免氟化物被稀釋，提升防蛀功效。示意圖／ingimage
牙膏怎麼使用才能發揮最大效果？牙醫師建議採用「乾刷法」，即直接將牙膏擠在乾牙刷上，避免氟化物被稀釋，提升防蛀功效。示意圖／ingimage

你每天刷牙用牙膏和漱口水的方法正確嗎？牙醫提醒，刷牙前牙刷先別沾水，擠上牙膏後直接「乾刷」，這樣才能讓氟化物發揮最大功效；另外，漱口水也不建議長期使用，頻繁使用反而可能造成牙齒染色或味覺異常。

牙醫黃斌洋在節目《醫點不誇張》中指出，許多人刷牙前會先將牙刷沾濕再擠牙膏，但這樣會讓牙膏產生過多泡沫，縮短牙膏與牙齒接觸的時間，影響清潔效果。他建議改用「乾刷法」，即直接將牙膏擠在乾牙刷上，避免氟化物被稀釋，提升防蛀功效。

另外，刷牙後不宜過度漱口，只需用少量水輕輕漱口約10秒，避免把保護牙齒的氟洗掉，並建議刷牙後至少30分鐘內避免飲食。

關於漱口水的使用，黃斌洋提醒並非人人適合。含藥漱口水適合牙周手術後、牙齦紅腫發炎或無法正常刷牙時使用，可以幫助抑制口腔細菌。但若口腔狀況良好，則不建議長期頻繁使用。臨床上發現，長期使用漱口水可能導致舌苔變色、味覺異常、牙齒染色及牙結石增多等副作用。

黃斌洋也提醒，早上起床刷牙時，記得要刷舌苔，晚上睡前一定要刷牙，因夜間睡眠時口水分泌減少，口腔內細菌易增生。對於吃完東西後是否要立刻刷牙，黃醫師建議吃完東西後15-20分鐘再刷較好，期間可以先以清水漱口、去掉食物殘渣。

此外，牙刷建議每2至3個月更換一次，若刷毛變形或曾感染感冒，也應盡快更換，以維持最佳清潔效果。

蛀牙 牙醫

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