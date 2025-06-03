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COVID-19就診增49% 端午後走勢是疫情關鍵

中央社／ 台北3日電

衛福部疾管署今天表示，COVID-19上週門急診就診人次達6萬2755人次，較前1週增加49%，增幅較趨緩。疾管署發言人羅一鈞表示，本週就診人次變化將是後續疫情走勢關鍵。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，5月25日至31日門急診就診計6萬2755人次，較前1週上升49%，增幅較先前1週增幅（增加113%）減緩。

羅一鈞指出，本週就診人次趨緩，可能是受端午連假部分門診休診影響，粗估約減少1萬人次，若將此數字回補，實際增幅估計約在7成左右。

至於疫情預估，羅一鈞表示，目前仍維持於6月底至7月初達高峰，單週估逾20萬人次就診；5月25日起算，到8月9日預估就診人次減少到2萬左右、脫離流行為止，預估此期間就診總人次將落在171萬人左右。

羅一鈞表示，感謝民眾在端午連假期間積極防疫，口罩「見罩率」明顯提升，但也因連假期間天氣良好，民眾出遊相當踴躍，值得持續觀察；端午之後，本週總就診人次將是判斷疫情能否真正趨緩、壓平曲線的關鍵，目前粗估可能落在11到12萬人次，若低於此範圍，表示在民眾配合防疫下，高峰有下修空間。

近期不少民眾有疑似症狀就急著快篩，羅一鈞建議，一般民眾若出現疑似症狀，可直接至診所就醫，由醫師進行專業評估即可，不需急著自行快篩，以免延誤治療時機，也無須在診所要求快篩。急診醫學會也呼籲，一般民眾非重症不需前往急診。

然而，針對高風險族群（如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病史者），羅一鈞表示，因符合公費抗病毒藥物開立條件，建議可在出現症狀後先自行快篩，或盡快就醫。若篩檢結果為陽性，應儘速就醫，以把握症狀出現5天內的黃金投藥時間。

疫苗部分，疾管署統計，國內JN.1疫苗已累計接種222.6萬人次，5月26日至6月1日接種約6.9萬人，為5月19日至25日接種4.1萬人的1.7倍。

羅一鈞表示，單週接種數再創近3個月以來新高，疾管署將持續增加疫苗配送，以因應民眾踴躍接種需求，5日將再配送13萬劑至全國各縣市。

羅一鈞 疾管署 疫情

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