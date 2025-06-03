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第九屆《全球華文永續報導獎》 即日起開放報名

聯合報／ 記者王惠英／即時報導

川普新政掀起亂流，全球永續行動面臨考驗，台灣努力的腳步不曾停歇。第九屆《全球華文永續報導獎》即日起開始徵件，去年七月一日起至今年六月底間完成的華文作品，都可於六月底前提出報名，總獎金預計逾百萬元。

《全球華文永續報導獎》由TVBS信望愛永續基金會主辦、聯合報系永續工作室及世新大學協辦，獎勵以SDGs為主題，用建設性新聞方法做報導。今年以「發聲，讓世界更光明；報導，讓真相更有力」為徵件口號，期盼新聞人將專業技能與永續理念結合，讓報導成為促進公共對話與社會創新的核心力量。

「華文永續報導獎九年前創立時，永續的概念在台灣並不普及。」聯合報系永續工作室永續長羅國俊憶起：「經過每一年的徵文、講座、評審過程，一點一滴形塑了永續的共識，這個獎項對台灣永續發展的貢獻可謂功不唐捐。」

世新大學校長陳清河亦鼓勵大家：「用真心去報導珍愛地球的相關面向」。過去幾屆來的累積，不僅展現新聞人對社會責任的深刻承擔，也形塑出建設性新聞在華文世界的樣貌與價值。

「永續報導不只環境與生態，我們關心17項聯合國永續發展指標SDGs中的各項主題。」TVBS信望愛永續基金會董事詹怡宜強調，本屆獎項中的「社會價值獎」特別以SDGs第16項「和平、正義及健全制度」作為獎勵主題，「建立和平與包容的社會，更強調法治及全面的制度建設，以實現公正和透明治理，這本來就是記者工作的意義與價值。」

回顧去年第八屆《全球華文永續報導獎》，參賽數量高達732件作品，46組作品獲獎，頒發總額逾200萬元獎金，創下歷史新高！參賽作品涵蓋人權、教育、能源、動物平權、都市綠化、碳排放等多層面的永續議題，透過細微觀察，精準地找出核心問題，也提出開放性的解決方案與啟發式觀點，提供讀者更全面的視角，促進更深層次的思考。

《全球華文永續報導獎》分為專業組與學生組，同時再分為平面、影片、融媒體、音頻等四項類別，徵件時間為每年6月1日至6月30日截止，詳細辦法請見官網：https://www.newsaward.org。

永續 世新大學

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