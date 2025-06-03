女嬰遭家人新冠感染住加護 疾管署估8月上旬脫離流行期

Omicron第七波疫情來襲，國內新冠肺炎疫情已連續8周上升，疾管署預估這一波新冠疫情流行期恐釀171萬人感染。上周新增重症數132例，寫下今年新高，其中更包含一名年僅5個月大女嬰，一度收治加護病房治療。

上周新冠併發重症新增132例，寫下今年最高；另死亡新增15例。今年新冠併發重症本土病例累計564例，其中81例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均近9成，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。鄰近國家馬來西亞、新加坡、澳大利亞疫情皆呈上升，另香港流行變異株以NB.1.8.1為多，疫情仍處高點，惟呈開始下降趨勢。

防疫醫師林詠青指出，一名年僅5個月大的中部女嬰，尚未達可以接種疫苗年齡，5月底發病間歇發燒、活動力食慾下降，當日到診所就醫。但服藥後症狀沒有改善，隔天後又到急診就醫，除快篩陽性外也有肺浸潤，因此收住加護病房治療。雖然轉目前生命徵象穩定，但在一般病房治療，住院約一周。女嬰同住家人中有不只一人出現咳嗽、流鼻水等症狀，不排除是家戶傳染。

疾管署發言人羅一鈞說，本周新冠門急診就診6萬2755人次，但受到連假有醫療院所休診，預估端午連假後一周就診人數會落在11至12萬人次，會有民眾就醫回補ㄌ影響。

本波疫情從4月底開始「流行」，5月底進入「流行期」，預估8月第二周脫離流行期，屆時預估單周就診人數會降到2萬人次左右。羅一鈞說，從5月25日至8月9日流行期，共有171萬人染染，但不排除會受到端午連假影響。

羅一鈞指出，這波Omicron疫情恐怕比前三波疫情都嚴峻，6月底至7月初的高峰，單周預估20萬人次就醫，比解封後的疫情高點就診數為18萬人次或是去年單周13萬人次都高。