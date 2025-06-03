快篩仍不足跑5間藥局才買到 藥師批政府未估實際需求

新冠疫情升溫，衛福部挨批反應過慢，衛福部長邱泰源昨天親自主持因應會議。有與會人士透露，昨討論重點包括以「家用快篩」代替傳出供應不足的「醫用快篩」。基層藥師表示，現在連家用快篩也不夠用，政府一再強調每周產能，卻未考量民眾需求用量，截至昨天晚上，還有民眾跑5、6家藥局才買到快篩，自家藥局庫存也已全數賣光。

基層藥師協會理事長沈采穎說，家用快篩需求有增無減，昨天有民眾跑了多間藥局「找快篩」，最終才在她的藥局買到，且已是最後一盒，賣完後自家藥局已無庫存。

沈采穎表示，近期各縣市衛生局要求藥局回報快篩數量，但數量其實一直在變動，有時昨天晚上還有，今年一早就一支不剩，政府應是希望讓民眾知道哪邊有快篩，但數據無法即時更新，民眾還是會撲空，「表面好像有做，實則沒效率。」

衛福部食藥署日前強調，截至6月上旬，家用快篩累計產量可達200萬劑。沈采穎表示，與其宣布每周生產量，政府應該檢視供應量是否趕上民眾需求，依目前情況來看，疾管署估算截至8月會有將近200萬民眾染疫，以每人快篩3至4次才能確診，加上未確診但有症狀民眾也會使用快篩，預估需求量至少要有1千萬劑，「這只是第一線粗估，衛福部有許多專家、學者，應該盡快估算。」

沈采穎說，許多民眾接觸高風險、確診者，心中有所擔憂回家就會先測，但通常需要等待一、二天再快篩，否則病毒量太低，會測不出來，且懷疑染疫時，也常需快篩2劑才能確診，民眾擔心自己是否已經痊癒，怕傳染給他人，有些民眾染疫後期也會再測，平均每位染疫者至少要測3、4次以上。全台人口數逾2300萬，目前快篩庫存量只有10分之一人口，政府應加緊評估，庫存的200萬劑是否足夠民眾使用。