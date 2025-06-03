快訊

雨彈襲來！19縣市「暴雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

三大法人再賣超11.7億元 百億護盤主力不是外資

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

聽新聞
0:00 / 0:00

快篩仍不足跑5間藥局才買到 藥師批政府未估實際需求

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師表示，現在就連家用快篩也不夠用，政府一再強調每周產能，卻未考量民眾需求用量，截至昨天晚上，還有民眾跑5、6家藥局才買到快篩，自家藥局庫存也已全數賣光。本報資料照片
基層藥師表示，現在就連家用快篩也不夠用，政府一再強調每周產能，卻未考量民眾需求用量，截至昨天晚上，還有民眾跑5、6家藥局才買到快篩，自家藥局庫存也已全數賣光。本報資料照片

新冠疫情升溫，衛福部挨批反應過慢，衛福部長邱泰源昨天親自主持因應會議。有與會人士透露，昨討論重點包括以「家用快篩」代替傳出供應不足的「醫用快篩」。基層藥師表示，現在連家用快篩也不夠用，政府一再強調每周產能，卻未考量民眾需求用量，截至昨天晚上，還有民眾跑5、6家藥局才買到快篩，自家藥局庫存也已全數賣光。

基層藥師協會理事長沈采穎說，家用快篩需求有增無減，昨天有民眾跑了多間藥局「找快篩」，最終才在她的藥局買到，且已是最後一盒，賣完後自家藥局已無庫存。

沈采穎表示，近期各縣市衛生局要求藥局回報快篩數量，但數量其實一直在變動，有時昨天晚上還有，今年一早就一支不剩，政府應是希望讓民眾知道哪邊有快篩，但數據無法即時更新，民眾還是會撲空，「表面好像有做，實則沒效率。」

衛福部食藥署日前強調，截至6月上旬，家用快篩累計產量可達200萬劑。沈采穎表示，與其宣布每周生產量，政府應該檢視供應量是否趕上民眾需求，依目前情況來看，疾管署估算截至8月會有將近200萬民眾染疫，以每人快篩3至4次才能確診，加上未確診但有症狀民眾也會使用快篩，預估需求量至少要有1千萬劑，「這只是第一線粗估，衛福部有許多專家、學者，應該盡快估算。」

沈采穎說，許多民眾接觸高風險、確診者，心中有所擔憂回家就會先測，但通常需要等待一、二天再快篩，否則病毒量太低，會測不出來，且懷疑染疫時，也常需快篩2劑才能確診，民眾擔心自己是否已經痊癒，怕傳染給他人，有些民眾染疫後期也會再測，平均每位染疫者至少要測3、4次以上。全台人口數逾2300萬，目前快篩庫存量只有10分之一人口，政府應加緊評估，庫存的200萬劑是否足夠民眾使用。

藥局 快篩 庫存

延伸閱讀

基層醫師提3困境備戰新冠疫情高峰 快篩給付低還得借

端午連假急診人次升 羅一鈞：候床未增暫無警訊

恐再迎新冠高峰！羅一鈞曝端午連假急診多9% 衛福部與5大醫團研商防疫

大正製藥系列17產品漲價 7月起調漲10到40元

相關新聞

雨彈襲來！19縣市「豪雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

中央氣象署今下午3時25分發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，豪雨警戒範圍包含彰化縣、雲林縣、花蓮縣；大雨警戒範圍包含基隆...

不滿過磅就開罰！拖吊車包圍交部 高掛棺材、靈獅哭童

拖吊車業者不滿現行國道免除、省道仍須過磅規定，導致執行道路救援任務時，常過磅就挨罰上萬元，今起連4日號召百輛拖吊車包圍交...

原來一直刷錯牙！牙醫曝「乾刷」才是王道 漱口水不能天天用

你每天刷牙用牙膏和漱口水的方法正確嗎？牙醫提醒，刷牙前牙刷先別沾水，擠上牙膏後直接「乾刷」，這樣才能讓氟化物發揮最大功效；另外，漱口水也不建議長期使用，頻繁使用反而可能造成牙齒染色或味覺異常。

鮮乳標示明年7月上路...若用進口乳 鮮奶茶須改稱牛乳茶

鮮乳標示日前引發爭議，行政院原要求保存期限高於15日者不可標示鮮乳，後傳出因國際壓力，政策將轉彎，不過，行政院食安辦3月...

全球首輛鐵道婚禮專車！君品X雄獅打造移動式婚宴旅行

移動式的婚宴旅行，聽起來是否充滿著浪漫想像？雄獅旅遊營運的美學觀光列車「鳴日廚房」與君品Collection跨界合作，以...

新冠增溫！台中1女嬰肺部浸潤送加護 4家人快篩陽性

新冠疫情升溫，台中市衛生局昨接獲醫院通報，1名未滿6個月女嬰肺部浸潤，收治加護病房，昨研判為新冠併發重症案例，後經治療轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。