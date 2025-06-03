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嘉基細胞治療雙啟動 癌症與關節炎患者全新療法選擇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基引進DC-CIK及CIK兩種免疫細胞治療技術，由大腸直腸科醫師朱峻廷（左）與血液腫瘤科醫師李育庭（右）共同主持。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基引進DC-CIK及CIK兩種免疫細胞治療技術，由大腸直腸科醫師朱峻廷（左）與血液腫瘤科醫師李育庭（右）共同主持。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院最近啟動2項先進的細胞治療技術，分別是針對癌症的「免疫細胞治療」和針對退化性關節炎的「幹細胞治療」，為傳統治療效果有限的患者提供了新的選擇，也讓中南部的民眾能夠在地接受與國際接軌的創新療法。

針對癌症，嘉基引進DC-CIK及CIK免疫細胞治療技術，由大腸直腸科主任朱峻廷醫師與血液腫瘤科主任李育庭醫師共同主持，旨在提供個人化的癌症照護方案。DC-CIK結合了樹突狀細胞（DC）和細胞因子誘導殺手細胞（CIK），可以專一性攻擊腫瘤，副作用極低，並能與其他治療方式結合提高效果。

CIK療法已獲得衛福部核准作為多種實體腫瘤的輔助治療，應用範圍涵蓋肺癌、肝癌、胃癌、大腸癌、乳癌等13種癌別。醫師李育庭說明，CIK細胞可大量擴增且活性強，經過回輸後可在體內巡邏並清除癌細胞，適合作為傳統治療後的輔助治療，能有效減輕復發風險，延長患者存活期。

在退化性關節炎方面，嘉基引進幹細胞治療技術，提供非手術、微創的再生醫學解決方案。骨科部主任江振豪醫師指出，幹細胞具備分化與修復能力，可以促進軟骨再生、改善局部發炎環境，相較於傳統治療方式，具有副作用低、恢復期短等優勢。

嘉基表示，無論是免疫細胞或幹細胞治療，皆秉持「全人照護」理念，致力於推動臨床試驗與國際接軌研究，讓更多民眾能夠在地享受世界級的療法選擇。透過院內轉診與社區合作機制，讓偏遠地區居民也能順利銜接這些尖端醫療資源。

左起嘉基血液腫瘤科醫師李育庭、骨科醫師江振豪、大腸直腸科醫師朱峻廷。圖／嘉義基督教醫院提供
左起嘉基血液腫瘤科醫師李育庭、骨科醫師江振豪、大腸直腸科醫師朱峻廷。圖／嘉義基督教醫院提供
骨科醫師江振豪說明，幹細胞具備分化與修復能力，注射至關節後可促進軟骨再生。圖／嘉義基督教醫院提供
骨科醫師江振豪說明，幹細胞具備分化與修復能力，注射至關節後可促進軟骨再生。圖／嘉義基督教醫院提供

醫師 腫瘤 幹細胞

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