梅雨季報到降雨增 登革熱境外移入寫6年同期次高

全球登革熱疫情嚴峻，我國雖未出現本土病例，但是境外移入卻寫下6年同期次高。疾管署發言人羅一鈞指出，目前正值梅雨季氣溫炎熱且多有降雨，適合病媒蚊活動，並且近年入夏後本土登革熱首例都在6月第一周發病，呼籲民眾落實「巡倒清刷」，減少病媒蚊孳生及感染登革熱風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據監測資料顯示，今年截至6月2日累計69例確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，多自東南亞國家移入、占91.3%，以印尼33例為多，其次為菲律賓10例、越南8例及馬爾地夫6例。

郭宏偉說，全球登革熱疫情去年累計1400萬餘例且為有紀錄以來疫情最嚴重之一年，並且今年登革熱疫情持續，迄今累計報告逾253萬例病例。美洲最為嚴峻，並以巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國為多；亞洲則是斯里蘭卡、寮國及越南近期疫情上升，印尼疫情持續，菲律賓病例數亦高於近年同期。

羅一鈞說，目前已進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後積水容器增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險。另外，近兩年入夏後本土登革熱首例均發生在6月第一周，如2024年入夏本土首例為6月4日發病的高雄市個案，2023年的入夏本土首例為6月3日發病的台南市個案。呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，以減少病媒蚊孳生及感染登革熱風險；如遭查獲有斑蚊孑孓的孳生源可處罰鍰3000元到1萬5000元。

羅一鈞提醒，鄰近東南亞國家登革熱疫情持續，民眾返國入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，也籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

登革熱病媒蚊喜歡棲息的場所，戶外以草叢、灌木叢、雜物背面為主，戶內則是在陰暗角落、家具下方或背面、窗簾布幔後、地下室等地。由於病媒蚊吸血後需要找尋水源產卵，幼蟲（孑孓）和蛹皆在水中活動，因此籲請民眾平時應主動進行室內及戶外環境巡檢，清除家戶內外廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等不用的容器。

若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器請每周至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除；降雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染風險。

此外，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。