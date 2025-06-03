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端午連假影響本周成疫情關鍵 新冠就診6.3萬人次寫新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明上周新冠疫情就診趨勢。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明上周新冠疫情就診趨勢。記者李青縈／攝影

新冠疫情續升，但升幅減緩。疾管署發言人羅一鈞指出，預估六月仍呈上升趨勢，高峰仍預估將落在六月底七月初，單周估超過20萬人次就診，但仍須視端午連假後是否有延遲通報的跡象，本周連假後就診人次為後續疫情高低的關鍵。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，新冠上周門急診就診6萬2755人次，較前一周4萬2142人次增加49%，增幅較先前一周的成長幅度113%減緩。然而，羅一鈞說，增幅可能受到連假關診影響，實際推估增幅約7成。

隨著疫情升溫，疫苗打氣持續增溫，國內新冠JN.1疫苗已累計接種222.6萬人次，上周接種約6.9萬人，為前一周接種4.1萬人的1.7倍，再創近三個月以來單周新高。其中65歲以上長者接種3萬5304人最多、占51%，其次為50至64歲1萬3007人、占19%。

目前全國JN.1疫苗接種率9.12%，65歲以上接種率分別為第一劑18.85%、第二劑1.14%。郭宏偉呼籲，年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

羅一鈞指出，目前新冠莫德納JN.1疫苗仍有305.7萬劑供全民接種，因疫苗預約狀況持續踴躍，疾管署本周四將再配送13萬劑至全國各縣市。

羅一鈞說，籲請民眾加強自主防疫觀念，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所佩戴口罩，勤洗手，符合疫苗接種資格民眾踴躍接種，出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出，外出時記得佩戴口罩。

另，具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應盡速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

疾管署強調，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，衛福部長邱泰源昨已召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」，並指示衛福部各單位應全力協助基層落實各項防疫工作。民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀但非重症風險因子對象，建議戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

風險 羅一鈞 疾管署 疫情 新冠疫苗

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