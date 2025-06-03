乘客因車廂太冷辱罵車長 台鐵擬增訂指引要求列車溫度

台鐵列車長本月1日因未應乘客3度調高車廂的要求遭辱罵不雅字眼，台鐵當時表示，列車空調依夏季規定設為設置23至23.5度，遭外界質疑不符合經濟部針對特定公共場所的溫度要求。台鐵今再解釋，23至23.5度是發車前的溫度，隨後會將溫度控制在24至28度區間，未來也會規畫指引，針對不同車型有不同起始溫度。

一名高齡乘客6月1日搭乘台鐵161次新自強號時，2度反映車廂內部溫度過低，列車長也將車廂溫度調高至25度，但乘客第3次要求調高時，車長因考量其他乘客認為溫度合適就不再調整而遭辱罵不雅字眼。雖然後續該乘客因情緒不穩由鐵警帶下車，但外界也質疑車廂溫度低於25度恐不符合經濟部針對特定公共場所的要求。

對此，台鐵今天再說明，夏季炎熱高溫，列車在發車前會先冷車，把冷氣設定在23至23.5度，避免起始站乘客上車時感受悶熱，台鐵列車空調系統依夏季規定設定為攝氏24至28度，會視列車載運旅客人數調整溫度。

台鐵強調，區間車因搭乘人數較多，夏季冷氣若維持在28度恐過於悶熱、乘客會感到極度不適，通常都會設定在25、26度；對號列車因有固定搭乘人數，因此溫度會再調高。

台鐵表示，透過本月1日乘客反映冷氣過冷事件後，內部將研議針對冷氣溫度增訂從業人員指引，考量不同部分列車冷氣效能較好，冷車速度較快，部分效能差的列車冷車效能慢，對於不同車型的列車要有不同的起始溫度，不能再把23至23.5度當作統一的起始溫度。