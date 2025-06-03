新冠疫情升溫染疫患者大增 基層醫曝還需流行1至2個月

新冠疫情爆發，染疫患者就醫人次節節上升，基層醫療協會理事長林應然表示，每當連假後，各醫療院所就醫病人一定增加，尤其是在6月2日時，大醫院急診就醫患者也是多，由於這波新冠疫情屬於急性傳染，整體疫情還需流行1、2個月才會緩和，這段時間民眾一定要注意戴口罩、勤洗手，如果出現疑似感染的呼吸道症狀應盡速快篩，了解是否染疫。

林應然說，一波急性流行傳染病爆發後，必須是幾乎所有的人都已被感染，或是疫苗接種達到總人口的三分之二或四分之三，如此才能達到群體免疫效果，疫情才有可能趨緩，但目前國內這樣的條件尚未達到，因此，疫情還會持續延燒，並會形成「大流行」。

「面對新冠疫情爆發，其實民眾不需過度緊張。」林應然說，此波引發疫情的新冠病毒變異株，已較過往溫和，很多人染疫後，症狀類似感冒，但65歲以上年長者、免疫力不佳等高風險族群，仍要多加注意，因為感染的人多了，也增加高風險族群的染疫機會，而演變成重症住院、死亡的機會比較高，即使是「病情輕微」的病毒，對於高風險族群來說，並不輕微。

至於，基層診所反映新冠疫苗及各項疫苗接種處置費僅100元，不敷行政作業成本，建議調升疫苗接種處置費。林應然說，因為疫苗接種處置費僅100元，真的太少了，都是虧本在做。

林應然表示，診所為方便民眾接種疫苗，必須購買疫苗專用的溫控冰箱、設置不斷電系統，每天還要記錄冰箱溫度，確保疫苗安全，且領取疫苗時，更要自行背著冰桶坐計程車到衛生局領，為民眾打完疫苗後，還要上網登錄相關資料，每三年要進行一次疫苗管理、流行病學等課程認證。

林應然說，如此繁瑣的程序，疾管署給予疫苗接種處置費僅100元，真的是不符成本，是虧本生意，過往，許多診所可以靠自費疫苗打平支出，但近年來公費疫苗愈來愈多，難過部分基層診所想要帝制接種公費疫苗。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，衛福部相當重視此議題，已積極向行政院爭取財源挹注，期能調升疫苗接種處置費。