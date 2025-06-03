快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

疾管署稱抗病毒藥充足 基層藥師：非常緊缺2小時就發完

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）示意圖。路透
抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）示意圖。路透

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，截至8月底累計染疫人數突破180萬人。疾管署日前大動作澄清「基層缺藥」，表示抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）仍充足。不過，基層藥師指出，疾管署5月26日發放31日到期倍拉維藥物，該藥物一療程為5天，根本是壓底線消耗庫存；新效期藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，一、二小時內就全數發完，「藥物仍非常緊缺。」

開業藥師徐壽慈表示，衛福部5月下旬仍發放月底到期倍拉維抗病毒藥物，一個療程為5天，最後一次發放日為5月26日，連馬偕醫院都收到將屆期藥物，簡直是壓底線讓藥局消耗既有庫存，許多很有熱忱想撐起第一線防疫，發放抗病毒藥物藥局，也不願領藥發放，擔心發放即將屆期藥物，違背藥師良心與道德，「新的藥物沒來，舊的藥物發不出去，情況很糟。」

抗病毒藥物發放方式是由中央配送至地方衛生局，衛生局發給核心藥局，再由核心藥局發給衛星藥局，民眾持醫師處方至藥局領藥。徐壽慈說，他的藥局位在新北市中永和，屬衛星藥局，且發藥量很大，過去疫情期間，總計發放逾3500人份抗病毒藥物，今年3月底新冠疫情爆發至今，已發放共5箱、250人份藥物，「至於為何染疫民眾這麼多，發放數量這麼少，原因是『沒藥就沒輒』。」

新效期藥物雖開始發放，但數量仍有限，趕不上不斷攀升的染疫人數。徐壽慈表示，新效期倍拉維藥物有效期限至10月份，但以自家診所為例，所屬核心藥局位在新莊，且因「數量有限」，1家衛星藥局只能取10人份藥物，他獲知訊息當下就冒雨騎機車取藥，回到藥局後，10盒藥物在2小時內發完，只好親自打電話跟附近診所告知，必須請患者跑遠一點至新莊核心藥局，看是否有藥可取。

徐壽慈說，他親自向新北市政府衛生局反應缺藥情況後，對方積極回應，表示因他的藥局發藥量大，會請疾管署直接寄藥，省略相關程序盡早讓患者用藥，預計最快明天下午可寄到，不過，是否真能收到，還需要看明天情況而定。

國內染疫人數攀升，疾管署長莊人祥日前在立院表示，截至8月底將有約180萬人染疫。不過，有政治人物引用相關說法，該署副署長羅一鈞日前對外澄清，5月底至8月「初」預估染疫人數為171萬人，且病毒藥物庫存有47萬人份，供應無虞。對政府認為抗病毒藥物供應充足，基層藥局感嘆與現況脫節。

衛福部5月下旬仍發放月底到期倍拉維抗病毒藥物，一個療程為5天，最後一次發放日為5月26日，連馬偕醫院都收到將屆期藥物。圖／讀者提供
衛福部5月下旬仍發放月底到期倍拉維抗病毒藥物，一個療程為5天，最後一次發放日為5月26日，連馬偕醫院都收到將屆期藥物。圖／讀者提供
新效期抗病毒藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，一、二小時內就全數發完。圖／讀者提供
新效期抗病毒藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，一、二小時內就全數發完。圖／讀者提供

衛生局 藥局 病毒 疾管署 庫存

延伸閱讀

新冠疫情升溫 急診醫驚一堆「天選之人」都成普通百姓

新冠疫情再起！門診爆滿、發燒病患激增 醫籲有2症狀先快篩

百萬染COVID-19無抗病毒藥？疾管署：非人人需用

【重磅快評】邱泰源的道歉 戳破賴總統的信賴喊話？

相關新聞

端午連假影響本周成疫情關鍵 新冠就診6.3萬人次寫新高

新冠疫情續升，但升幅減緩。疾管署發言人羅一鈞指出，預估六月仍呈上升趨勢，高峰仍預估將落在六月底七月初，單周估超過20萬人...

乘客因車廂太冷辱罵車長 台鐵擬增訂指引要求列車溫度

台鐵列車長本月1日因未應乘客3度調高車廂的要求遭辱罵不雅字眼，台鐵當時表示，列車空調依夏季規定設為設置23至23.5度，...

新冠疫情升溫染疫患者大增 基層醫曝還需流行1至2個月

新冠疫情爆發，染疫患者就醫人次節節上升，基層醫療協會理事長林應然表示，每當連假後，各醫療院所就醫病人一定增加，尤其是在6...

疾管署稱抗病毒藥充足 基層藥師：非常緊缺2小時就發完

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，截至8月底累計染疫人數突破180萬人。疾管署日前大動作澄清「基層缺藥」，表示抗病毒藥物倍...

大雷雨炸5縣市 台中太平山區暴雨「國家級警報響」

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：雲林縣、苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣，...

整理包／G4級地磁擾動來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於6月1日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續51小時，將對全球電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。