疾管署稱抗病毒藥充足 基層藥師：非常緊缺2小時就發完

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，截至8月底累計染疫人數突破180萬人。疾管署日前大動作澄清「基層缺藥」，表示抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）仍充足。不過，基層藥師指出，疾管署5月26日發放31日到期倍拉維藥物，該藥物一療程為5天，根本是壓底線消耗庫存；新效期藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，一、二小時內就全數發完，「藥物仍非常緊缺。」

開業藥師徐壽慈表示，衛福部5月下旬仍發放月底到期倍拉維抗病毒藥物，一個療程為5天，最後一次發放日為5月26日，連馬偕醫院都收到將屆期藥物，簡直是壓底線讓藥局消耗既有庫存，許多很有熱忱想撐起第一線防疫，發放抗病毒藥物藥局，也不願領藥發放，擔心發放即將屆期藥物，違背藥師良心與道德，「新的藥物沒來，舊的藥物發不出去，情況很糟。」

抗病毒藥物發放方式是由中央配送至地方衛生局，衛生局發給核心藥局，再由核心藥局發給衛星藥局，民眾持醫師處方至藥局領藥。徐壽慈說，他的藥局位在新北市中永和，屬衛星藥局，且發藥量很大，過去疫情期間，總計發放逾3500人份抗病毒藥物，今年3月底新冠疫情爆發至今，已發放共5箱、250人份藥物，「至於為何染疫民眾這麼多，發放數量這麼少，原因是『沒藥就沒輒』。」

新效期藥物雖開始發放，但數量仍有限，趕不上不斷攀升的染疫人數。徐壽慈表示，新效期倍拉維藥物有效期限至10月份，但以自家診所為例，所屬核心藥局位在新莊，且因「數量有限」，1家衛星藥局只能取10人份藥物，他獲知訊息當下就冒雨騎機車取藥，回到藥局後，10盒藥物在2小時內發完，只好親自打電話跟附近診所告知，必須請患者跑遠一點至新莊核心藥局，看是否有藥可取。

徐壽慈說，他親自向新北市政府衛生局反應缺藥情況後，對方積極回應，表示因他的藥局發藥量大，會請疾管署直接寄藥，省略相關程序盡早讓患者用藥，預計最快明天下午可寄到，不過，是否真能收到，還需要看明天情況而定。