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尚和歌仔戲推旗艦作「叁拾號夢」 迎30週年團慶

中央社／ 台北3日電

尚和歌仔戲劇團今年邁入創團30週年，推出團慶旗艦大戲「叁拾號夢．戲神養成記」，邀請音樂劇導演曾慧誠跨界執導，透過戲班老班主人生最後的回眸，鋪展歌仔戲台前幕後的底蘊。

「叁拾號夢．戲神養成記」以戲神養成為靈感，描寫老班主在生命尾聲回想起曾向戲神與媽祖許下的承諾。隨著戲班日益增多，也開始反思在爭角與戲路之餘，是否遺落了戲劇中更珍貴的價值。

尚和歌仔戲劇團以跨越人神、音樂、時空的蒙太奇手法，跳脫框架，融合舞台劇的溫度、歌仔戲的經典與音樂劇的張力，打造一齣兼具幽默、純粹與情感的當代歌仔戲節目。

本劇由曾慧誠擔任導演，製作團隊集結國內頂尖創作者，包括燈光設計車克謙、影像設計王奕盛、舞台設計簡言行、服裝設計黃稚揚、舞蹈設計張雅婷與身段設計劉冠良，力求為觀眾帶來視聽感官的嶄新體驗。

「叁拾號夢．戲神養成記」將於7、8日受邀登上台灣戲曲藝術節，在台灣戲曲中心大表演廳演出；28、29日則將參與高雄春天藝術節，在大東文化藝術中心演藝廳演出，展現南台灣團隊跨界創作的充沛能量。

音樂劇 歌仔戲

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