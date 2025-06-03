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大雷雨炸5縣市 台中太平山區暴雨「國家級警報響」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：雲林縣、苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台中市太平區山區暴雨，氣象署針對台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午3時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

災防告警 氣象署 暴雨 台中市

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