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台彩2款新刮刮樂上市 總獎金逾21.3億元、中獎率逾3成

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣彩券公司3日推出刮刮樂「金麻將」每張售價新臺幣300元。聯合報系資料照片
台灣彩券公司3日推出刮刮樂「金麻將」每張售價新臺幣300元。聯合報系資料照片

台灣彩券公司3日推出刮刮樂「金麻將」每張售價新臺幣300元，是超人氣益智延長型「麻將」系列遊戲，頭獎300萬元多達8個；同步推出全新主題刮刮樂「歡樂扭蛋」每張售價200元，頭獎200萬元共3個；2款新品總獎項超過410萬個，總獎金逾21.3億元。

「金麻將」每張售價300元，是廣受民眾歡迎的超人氣益智延長型「麻將」系列遊戲，票面以綠色背景營造出如同麻將牌桌的臨場感，並結合麻將牌做為對獎符號，刮獎過程中猶如享受紙上搓麻將的刺激與樂趣；刮開「您的麻將」區共有15個麻將符號，在第1~15局遊戲中只要任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲之獎金，此外若「您的麻將」區內同時刮出「東、南、西、北」4個麻將符號即得獎金1,500元，1,500元（含）以上的獎項超過14萬個，頭獎300萬元多達8個，總中獎率35.01%。

「歡樂扭蛋」每張售價200元，票面以色彩繽紛的扭蛋機為主題，將隨機轉出扭蛋的驚喜體驗巧妙融入遊戲刮區，要讓民眾在刮獎過程中，如同收集、開啟不同扭蛋，刮獎同時更添趣味與期待感，遊戲玩法簡單有趣，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」，即可獲得對應的獎金，另有3個藏著禮物盒的扭蛋刮區，只要任一個扭蛋刮出「鈔票」符號即得對應獎金，1,000元（含）以上的獎項超過15萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率31%。

頭獎 刮刮樂

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