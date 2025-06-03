綠色和平親送建議書和「獎盃」給魏哲家 喊話綠能發展

綠色和平今天帶著「綠電轉型建議書」與「加速轉型100%綠電」的勉勵獎盃，出席聯華電子及今天台積電舉行的股東常會。綠色和平表示，聯電在股東會上展現出對再生能源發展與投資的積極性，但台積電仍維持一貫保守態度，暫未有投入再生能源的建設計畫，僅持續維持購買綠電的保守政策。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，2024年聯電再生能源使用占比首度超越台積電，自2022年至2024年期間，聯電的綠電占比從5.1%大幅增加至16%，2024年度自發自用綠電量更達到739萬度。聯電共同總經理王石也在日前的股東會上表示，擴大綠電使用確實對成本有影響，但這是全球公民的責任，也是企業的責任，未來也將持續在各廠區擴大綠能使用。

張皪心說，台積電營收和每股盈餘都創下歷史新高，但是能源轉型卻還在原地踏步，綠電取得策略仍停留在被動購買的階段。台積電2023年用電量已占全台總用電約8%，2030年前恐攀升至24%。

張皪心說，假如持續將綠電責任外包，不僅將錯失投資再生能源所帶來的長期效益，也錯過轉型成綠電產銷者的關鍵機會。且高度仰賴購買的策略，等同要繼續背負綠電市場供不應求的風險，恐使台積電無法達成2030和2040年的再生能源承諾，拖累企業ESG表現，影響客戶及投資者的投資意願，最後的結果明顯將需要由所有股東共同承擔。

張皪心表示，反觀台積電於今天的股東會中，台積電董事長魏哲家雖說全力支持再生能源，亦是必要成本，但強調只要買得到綠電就一定買，與聯電的同期綠電占比快速增加相比，台積電僅從10.4%微幅成長至14%，其2024年度自發自用電量僅263萬度，不及聯電的3分之1，可見比起全球市占第一的台積電，聯電在再生能源轉型上更為積極。

綠色和平呼籲，台積電應加速訂定2030年達成100%再生能源的明確目標，並在8月永續報告中揭示完整RE100路徑圖，台積電作為全球十大最具價值企業之一，完全有能力及話語權成為推動能源轉型的新典範。透過與政府與供應鏈夥伴協力，加大對本地綠能案場的投資，不僅可提升自身能源韌性，更能帶動整體AI產業鏈減碳進程，真正成為全球AI產業淨零轉型的領頭羊。