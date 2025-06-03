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青少年戒菸專線來電增 全盲諮詢員助走出菸癮

中央社／ 台北3日電

據統計，青少年戒菸專線來電數漸增，諮詢員如迷航船隻的燈塔，德蓉就是其中1員，她雙眼看不見，但對聲音特別敏銳，能從來電者聲音找出戒菸動機，協助踏出戒菸第1步。

雙眼全盲的德蓉是戒菸專線服務中心諮詢員，作為戒菸青年領航員，她今天上午出席衛生福利部國民健康署記者會；「看不見不代表無法參與」，德蓉從小就發現幫助別人會帶來成就感，成為戒菸專線的諮詢員後，她希望透過聲音陪伴每1名來電者，協助民眾戒菸。

德蓉分享，接過無數戒菸專線來電，1名語氣冷淡的青少年令她印象深刻，從起初的不以為然，透過德蓉的傾聽與談心，決定當天就是戒菸的第1天；還有1名因生活壓力而焦慮的女孩來電，短短幾個月內，她從不抽菸變成1天抽30根，語氣中充滿焦慮與自責，經過鼓勵決定從減量開始。

據國健署民國111年大專校院學生健康行為調查顯示，大專校院學生紙菸吸菸率為5.29%，電子煙使用率5.24%，無論紙菸或電子煙吸菸率均隨年級升高；從113年成人吸菸行為調查顯示，男性紙菸吸菸率約於18歲後逐年齡攀升，大專校院是吸菸（煙）率大增的關鍵期之一。

戒菸專線服務中心執行長、彰化基督教醫院副院長陳富滿說，台灣戒菸專線服務中心是亞洲第1個戒菸專線，國健署多次行文教育部，協助轉知戒菸教育服務資訊，青少年戒菸教育主動來電明顯成長，根據112年至114年3月統計，從1季僅58通成長至238通。

陳富滿說，青少年戒菸諮詢服務個案來源，主要學校鼓勵學生主動進線或學生自行主動進線，當有青少年來電戒菸諮詢，首次戒菸諮詢會談，諮詢員將評估青少年吸菸成癮及戒菸動機等問題，開案後每週進行1次戒菸諮詢，為青少年量身訂做的戒菸專線諮詢服務，完成4次諮詢輔導。

除了戒菸專線，國民健康署今天號召青少年投入無菸推廣行動，透過培育戒菸青年領航員，以年輕世代語言與行動倡導拒菸理念，運用AI科技推廣戒菸專線，翻轉傳統說教方式，提升戒菸意願，打造更貼近青少年的戒菸支持網絡。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 戒菸

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