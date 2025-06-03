精準計算碳排量 國際航協與Amadeus數據整合

愈來愈多旅客、企業旅行對於航空旅行所造成的碳排量表達關切。國際航空運輸協會（IATA）與旅遊科技公司Amadeus正式將IATA CO2 Connect 的航班專屬排放數據整合進Amadeus Travel Platform。此舉可讓航空公司、旅行社、企業差旅管理者與線上平台，在旅客訂位的當下提供全新、可信賴的碳排資訊。

IATA CO2 Connect 是以全球標準化的方法計算，並運用70多家航空公司直接提供的實際營運數據（例如機型別燃油消耗），確保精準度。

IATA理事長威利·沃爾什表示，IATA與Amadeus的合作將有助於在航空業邁向2050年淨零排放的過程中，滿足旅客對資訊透明度的期待。根據IATA調查顯示，近9成乘客期望航空公司或旅行社告知所訂航班的碳排量，但高達79%的受訪者指出現行計算方式常不一致。透過Amadeus平台取得IATA CO2 Connect數據，使用者便能以精準資訊做出更明智的旅遊決策。

IATA表示，IATA CO2 Connect 近期通過ISO 14083認證，使其排放計算方法與運輸及物流業溫室氣體數據蒐集與報告的共通標準接軌。此新的ISO標準預計將成為歐盟「Count Emissions EU」法規提案的基礎，屆時將規範歐盟內各種運輸方式的碳排計算方式。

Amadeus旅遊事業總裁Decius Valmorbida說，愈來愈多旅客希望了解航班選擇對環境的影響，這不僅關乎個人旅遊，也涉及企業需追蹤排放並符合法規的需求。Amadeus向客戶提供排放數據與計算結果，好讓他們協助旅客做出更好的選擇。

目前IATA CO2 Connect參與者持續增加，包括印度航空（Air India）、泰國航空（Thai Airways）、Atlas Air、馬來西亞 Batik Air、印尼 Batik Air、Lion Air與泰國Lion Air等公司本周宣布加入IATA CO2 Connect，使參與航空公司總數達70家，並朝2025年底突破百家的目標邁進。