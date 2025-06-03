CGY、CKD、PLA等9組車牌最不受歡迎 公路局：暫保留不製作

許多民眾購買新車因使用習性或民情習俗會針對車牌特別選號，但有部分英文編號因為諧音或特殊含義較不受青睞，交通部公路局挑出9組英文編號開放選票，其中9組民眾認為不適合比率逾10％，包含CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、PLA（中國人民解放軍縮寫）等，將列為暫時保留、先不予製作。

公路局表示，我國因社會文化、民眾使用習性及民情習俗等因素，對於車輛號牌英文代碼的特殊含義、合適性，如諧音或不雅，觀點可能不同，為蒐集各方意見作為製作時參考，自2021年起，將各年度2年內預計製作的號牌代碼列於監理服務網進行調查。

今年度車輛號牌英文代碼意見調查期間為2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種，調查題目共有9組英文代碼，統計6543人次參與投票。

公路局說明，投票結果認為不合適比率達10％以上代碼包括自用小客（貨）車的CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）；普通重型機車的PLA（PLA中國人民解放軍縮寫）、PLZ（PLZ拜託Please縮寫）、PPL（PPL人們People縮寫）；電動營業小客車的EAP（EAP員工協助方案）；電動普通重型機車的ETC（ETC高速公路電子收費系統）；電動輕型機車的EXM（EXM打擾Excuse me縮寫）、EXP（EXP有效期限縮寫）。

公路局說，前述經調查不合適比率達10％以上的號牌代碼，將列為暫時保留、先不予製作，這次調查結果將作為未來號牌製作的滾動檢討參考依據。