快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

CGY、CKD、PLA等9組車牌最不受歡迎 公路局：暫保留不製作

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
許多民眾購買新車因使用習性或民情習俗會針對車牌特別選號。圖為2020年彰化普通重型機車車牌標售。圖／彰化監理站提供
許多民眾購買新車因使用習性或民情習俗會針對車牌特別選號。圖為2020年彰化普通重型機車車牌標售。圖／彰化監理站提供

許多民眾購買新車因使用習性或民情習俗會針對車牌特別選號，但有部分英文編號因為諧音或特殊含義較不受青睞，交通部公路局挑出9組英文編號開放選票，其中9組民眾認為不適合比率逾10％，包含CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）、PLA（中國人民解放軍縮寫）等，將列為暫時保留、先不予製作。

公路局表示，我國因社會文化、民眾使用習性及民情習俗等因素，對於車輛號牌英文代碼的特殊含義、合適性，如諧音或不雅，觀點可能不同，為蒐集各方意見作為製作時參考，自2021年起，將各年度2年內預計製作的號牌代碼列於監理服務網進行調查。

今年度車輛號牌英文代碼意見調查期間為2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種，調查題目共有9組英文代碼，統計6543人次參與投票。

公路局說明，投票結果認為不合適比率達10％以上代碼包括自用小客（貨）車的CGY（GY不雅諧音）、CKD（慢性腎臟病）；普通重型機車的PLA（PLA中國人民解放軍縮寫）、PLZ（PLZ拜託Please縮寫）、PPL（PPL人們People縮寫）；電動營業小客車的EAP（EAP員工協助方案）；電動普通重型機車的ETC（ETC高速公路電子收費系統）；電動輕型機車的EXM（EXM打擾Excuse me縮寫）、EXP（EXP有效期限縮寫）。

公路局說，前述經調查不合適比率達10％以上的號牌代碼，將列為暫時保留、先不予製作，這次調查結果將作為未來號牌製作的滾動檢討參考依據。

電動 英文 腎臟病

延伸閱讀

桃園2路段改裝車噪音擾民 市府祭聲音照相「陳情降35%」

端午連假收假日 花蓮崇德將現北返部分車潮

北宜公路再新增區間測速！坪林段6月起執法、速限40公里

明恐現返家、出遊車潮！公路局推測午後時段要注意 揭易壅塞路段

相關新聞

端午連假影響本周成疫情關鍵 新冠就診6.3萬人次寫新高

新冠疫情續升，但升幅減緩。疾管署發言人羅一鈞指出，預估六月仍呈上升趨勢，高峰仍預估將落在六月底七月初，單周估超過20萬人...

乘客因車廂太冷辱罵車長 台鐵擬增訂指引要求列車溫度

台鐵列車長本月1日因未應乘客3度調高車廂的要求遭辱罵不雅字眼，台鐵當時表示，列車空調依夏季規定設為設置23至23.5度，...

新冠疫情升溫染疫患者大增 基層醫曝還需流行1至2個月

新冠疫情爆發，染疫患者就醫人次節節上升，基層醫療協會理事長林應然表示，每當連假後，各醫療院所就醫病人一定增加，尤其是在6...

疾管署稱抗病毒藥充足 基層藥師：非常緊缺2小時就發完

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估，截至8月底累計染疫人數突破180萬人。疾管署日前大動作澄清「基層缺藥」，表示抗病毒藥物倍...

大雷雨炸5縣市 台中太平山區暴雨「國家級警報響」

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：雲林縣、苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣，...

整理包／G4級地磁擾動來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於6月1日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續51小時，將對全球電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。