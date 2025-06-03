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偏鄉篩檢添力 沛華捐贈抹片車助馬偕拓婦癌篩檢服務

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
沛華集團由行政長周淑敏（左五）代表贈送先進的婦女友善子宮頸抹片車，馬偕紀念醫院總院長張文瀚（右五）代表受贈。圖／馬偕醫院提供
沛華集團由行政長周淑敏（左五）代表贈送先進的婦女友善子宮頸抹片車，馬偕紀念醫院總院長張文瀚（右五）代表受贈。圖／馬偕醫院提供

馬偕紀念醫院6月2日舉行「子宮頸抹片車捐贈儀式」，由沛華集團捐贈一輛具備隱私設計與檢查功能的行動抹片車，未來將深入偏鄉地區，協助提升婦女癌症篩檢的可近性與可及性。馬偕醫院總院長張文瀚指出，抹片車讓篩檢服務走入偏鄉，強化早期發現與防治乳癌與子宮頸癌的效能。

此次沛華捐贈的抹片車，設有獨立檢查空間與女性友善設施，主要用在子宮頸癌與乳癌的篩檢推廣。張文瀚感謝沛華集團行政長周淑敏與團隊多年來的合作與信任，無論是在婦女健康、兒童醫療，或是對弱勢族群的長期支持，沛華的每一分奉獻都如及時春雨，滋養了無數需要幫助的生命。這不僅是慈善行動，更是與馬偕一同實踐「全人關懷」與「以愛為核心」信仰的重要夥伴。

除婦女健康外，沛華集團長期支持弱勢長者照護，每年在雙北15個據點提供約3000人次的營養照護服務，為獨居長者帶來溫暖與健康保障。另，在兒童醫療方面，沛華協助兒童醫院添購高頻呼吸器、體溫調節儀等重症設備。

張文瀚指出，雙方合作基礎建立於三項核心價值「愛傳遞」透過醫療救助，提供生命上的祝福、「愛無界」愛無國界，公益無界限、「愛永續」推動永續發展、共好共生。他強調：「醫療不只是技術，而是一份對生命的承諾。感謝沛華與馬偕攜手同行，傳承馬偕博士的精神，在愛中共創更美好的未來。」

馬偕醫院 子宮頸癌

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