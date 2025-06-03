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兒科不能亡 北醫附醫做這1事 投入1元創造3.22元效益

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫兒童醫療網絡專案造福逾17萬病童，包括導入藝術治療，為療癒之路增添溫暖力量。圖／北醫附醫提供
北醫附醫兒童醫療網絡專案造福逾17萬病童，包括導入藝術治療，為療癒之路增添溫暖力量。圖／北醫附醫提供

受到少子化衝擊，全台各醫院都出現兒科醫師荒，去年甚至出現住院醫師招不滿的窘境，少子化危機恐影響兒童的醫療服務。台北醫學大學附設醫院導入社會影響力模型SROI（Social Return on Investment，社會投資報酬率），制度化評估醫療服務對社會的實質影響力，院內兒童醫療網絡專案每投入1元，即創造3.22元的社會效益。

北醫附醫啟動SROI制度，首波涵蓋科部發展、資源投入及醫療援助等三大面向，評估兒童醫療網絡、復健機器人及深耕友邦史瓦帝尼王國等院內專案，評估結果皆展現高度的社會價值。北醫附醫永續發展室主任黃仲毅說，SROI是一種將社會影響力貨幣化的定量評估模型，可評估投入的每一分資源，修正未來精進方向。

北醫附醫副院長盧星華表示，此次評估醫院的兒童醫療網絡，包括整合院內12大兒童專科、推動創新制度如Navigator領航護理師，協助罕病與重症病童一站式就醫、跨科整合治療。另擴展至外縣市與離島，推動醫師定期駐診與「新生兒綠色通道」跨院轉診機制，提升偏鄉新生兒就醫時效與安全。

盧星華說，兒童醫療網絡專案造福逾17萬病童人次，包括導入藝術治療，提供兒童與青少年心理服務，大幅減輕家庭照顧壓力，整體社會回饋成果顯著。依SROI計算結果顯示，每投入1元，即創造3.22元的社會效益，翻轉兒科經營不易的形象，證明兒科是極具投資潛力與社會價值的部門。

另外，北醫附醫成立「多樣性下肢機器人復健中心」，以高階、中階、低階復健設備對應不同病況，包括中風、腦性麻痺與脊髓損傷者等高複雜族群。機器人復健中心聚焦復健效率提升，更將互動式遊戲與感應科技導入治療；SROI結果顯示，每1元投資，創造近7元回報。

北醫附醫自2019年駐點史瓦帝尼王國，協助建立國家醫師考試制度、在地人才培育與公共衛生推展等，迄今協助79名當地學生來台取得醫學學位，52人通過國考並返國服務，並完成超過4萬人次診療、1.8萬人衛教與3700例手術，跳脫傳統義診式援助。SROI結果顯示，本案每1元投資，創造13.5元回報。

北醫附醫院長施俊明表示，醫院首度導入SROI制度，於現有醫務管理架構之外，透過量化數據呈現社會價值，其數字分析可納入醫務管理與決策的核心工具。他強調，未來將持續兒科的投入以及人才培育、跨院整合與偏鄉可近性等。

SROI訪談顯示，機器人復健中心不僅讓病人回歸生活自理能力更快，家屬照護壓力與經濟負擔也明顯降低。圖／北醫附醫提供
SROI訪談顯示，機器人復健中心不僅讓病人回歸生活自理能力更快，家屬照護壓力與經濟負擔也明顯降低。圖／北醫附醫提供

醫師 復健 北醫

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