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滯留鋒面來了 大雷雨狂轟苗栗、台中 慎防劇烈降雨雷擊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息。記者葉信菉／攝影
滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息。記者葉信菉／攝影

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署說，今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；明天中南部、東部、東南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。今天東南部地區有焚風發生的機率。

氣象署 強降雨 大雷雨

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