聽新聞
0:00 / 0:00
2025年車牌英文代碼意見調查出爐 9組車牌將不予製作
公路局表示，我國因社會文化、民眾使用習性以及民情習俗等因素，對於車輛號牌英文代碼之特殊含義、合適性(諧音或不雅)觀點可能不同，為蒐集各方意見作為製作時之參考，自2021年起，將各年度2年內預計製作之號牌代碼列於監理服務網進行調查。
公路局指出，今年度車輛號牌英文代碼意見調查期間2月24日至4月24日，調查範圍為自用小客貨車、普通重型機車、電動營業小客車、電動普通重型機車、電動輕型機車等5車種，調查題目共有9組英文代碼，統計6,543人次參與投票，認為不合適比例達10%以上之代碼共９組，包括自用小客(貨)車之CGY(GY不雅諧音)、CKD(慢性腎臟病)；普通重型機車之PLA(PLA中國人民解放軍縮寫)、PLZ(PLZ拜託please縮寫)、PPL(PPL人們people縮寫)；電動營業小客車之EAP(EAP員工協助方案)；電動普通重型機車之ETC(ETC高速公路電子收費系統)；電動輕型機車之EXM(EXM打擾Excuse me縮寫)、EXP(EXP有效期限縮寫)。
前述經調查不合適比例達10%以上之號牌代碼，公路局表示將列為暫時保留、先不予製作，本次調查結果將作為未來號牌製作之滾動檢討參考依據。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言