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經部推進離岸風電3-3 環團籲風場開發須兼顧漁民生計

中央社／ 台北3日電

離岸風電3-3期選商草案將公布，多個環保團體與蚵農、漁民今天舉行記者會表示，西部海域除了風場就是航道，海域使用已經過度密集，呼籲政府適度調整離岸風電3-3期選址，不再開發航道以東的範圍作為風場，並期盼加速領海外設置離岸風場的法制作業。

彰化風場航道以東、原潛力場址28號的海峽風場一期4月被經濟部撤銷行政契約。時值離岸風電3-3期選商草案公布之際，漁民權益暨環境永續中心、台灣蠻野心足生態協會、中華鯨豚協會等環保團體，上午與蚵農、漁民代表共同在立法院舉行記者會。

漁民權益暨環境永續中心主任鍾瀚樞說，6月5日是世界環境日、6月8日是世界海洋日，強調要重視海洋保育與守護，而離岸風電政策3-3公布在即，彰化航道以東的風場，因涉及太多漁民、蚵農，以及潮間帶、海洋生態，不宜再劃設風場。選址選得好可避開很多潛在風險、爭議，呼籲主管機關調整選址政策，讓離岸風電設在對的位子。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣指出，從苗栗到彰化、澎湖外海，不是風場就是航道，除已完工跟施工中的，還有很多環評中的案子，希望航道以東不要再蓋風場，在海域空間擁擠情況下，應往外尋找可以蓋風場的地方，加速到領海外設置風場的法制作業。

彰化蚵農洪秋岳表示，從2021年起因風機建造要打地樁、埋電纜線，產生震動與低頻噪音，害蚵仔不敢吃東西，不是營養不良就是大量死亡，影響蚵田的生長與收成，讓在地蚵農很哀怨，但也沒辦法講什麼，包商沒有協商、也沒賠償，呼籲航道內的離岸風電不要再開發。

彰化芳苑在地生態紀錄者李國忠說，設置風機時每天打樁，海水濁度提升，讓蚵仔長不大、無法進食，很多蚵仔餓死，讓蚵農減收，讓牡蠣養殖產值嚴重下滑到不足新台幣2000萬餘元，應讓海域休息，保護生態、保護經濟、保護海洋。

漁民 永續 彰化

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