規律運動可防癌症 比藥物治療有效

規律運動可預防癌症復發，甚至比吃藥更有效！一項全球首例試驗發現，癌症治療後進行結構化運動計畫，可以顯著降低患者死亡、疾病復發或罹患新癌症的風險，相較於使用藥物控制更能減少副作用。癌症醫師強調，規律運動能夠改善健康狀況，並提高癌症患者的存活率。

結構化運動計畫

《BBC》報導，一項涉及美國、英國、澳洲、法國、加拿大和以色列患者的全球首例試驗發現，治療後進行結構化運動計畫，可以顯著降低死亡、疾病復發或罹患新癌症的風險。

研究人員於2009年至2023年間招募889名結腸癌患者，並被隨機分配參加結構化運動計畫（鍛鍊組）或僅接受健康生活方式手冊（運動組）。五年後，鍛鍊組患者復發或罹患新發癌症的風險比運動組降低28%；八年後，相較於只收到健康生活方式手冊的患者，鍛鍊組患者的死亡風險也低37%。

長達十年的研究顯示，與僅接受健康建議的患者相比，完成治療後在教練指導下進行結構化運動的患者，其死亡風險降低37%，復發或新發癌症的風險降低28%。對此，醫學史上首次有明確證據表明，規律運動相較於患者使用藥物控制還要有效。

規律運動更勝藥物

《衛報》報導，鍛鍊組每月與教練進行兩次指導課程和監督鍛鍊課程，之後每月進行一次總共三年；運動組則接受教練支持，以幫助他們實現既定的生活目標，包括45到60分鐘的規律步行，或是獨木舟或滑雪等增加運動量的項目。

然而，運動並非每個人的最佳選擇，尤其在進行任何新的鍛鍊活動之前，癌症患者務必諮詢醫生。阿斯科研究所首席醫療官格拉洛表示，該研究將改變癌症患者在治療期間和治療後的生活方式，並且鼓勵身體活動的重要性。

事實上，規律運動會比藥物治療更有益處，因為運動可以避免嚴重的副作用。英國癌症研究中心首席臨床醫生斯旺頓表示，這項研究揭示了運動的力量，其能夠改善人們的健康狀況，並提高癌症治療後患者的存活率。

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