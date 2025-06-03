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持續有雲雨帶發展 中南部下半天隨鋒面南移 雨勢更頻繁
鋒面正在影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部地區吹著西南風，加上位於鋒面前緣的不穩定帶，持續有雲雨帶發展起來，一陣又一陣的雨勢、大雨。下半天隨著鋒面逐漸往南移動，雨勢還會變得更頻繁。
滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署已經發布大雨特報，今天西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
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