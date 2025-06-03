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「鄒族三部曲」電子書上架 滿足不同閱聽族群

中央社／ 嘉義縣3日電

林保署嘉義分署與鄒族人合作出版鄒族三部曲，鄒的植物書、鄒的動物書及鄒族獵場踏查與敘事等3本書很受歡迎，5月發行電子書，於全球11個電子書平台上架，滿足不同閱聽族群。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，「鄒族三部曲」是攜手鄒族原住民耗時多年走訪、田調、採集，以尊重原住民及在地社區的傳統生態知識（Traditional ecological knowledge，TEK）及原住民在地知識（Indigenous Local Knowledge，ILK）為基礎建構的三本書，於112年至113年間出版。

嘉義分署表示，「鄒族三部曲」獲得廣大民眾良好的口碑，其中較先出版的「鄒的植物書」與「鄒的動物書」都已 2刷，為了擴大資訊流通效益、滿足不同閱聽族群， 5月同步發行電子書，並在6月1日至6月30日推出電子書單書88折，任選2本85折，3本82折新書優惠活動。

嘉義分署說，鄒族人一向對大自然的動植物有獨到的觀察，根據考據，鄒族文化已超過四千年，鄒族人用口述、傳統祭儀、圖騰、編織或動植物應用等原民智慧已被廣泛的重視，但卻也快速的流失中。

嘉義分署透過與鄒族各部落合作出版書籍之方式來保存鄒族的文化資產。「鄒的植物書」、「鄒的動物書」是以鄒族人的眼光描述動、植物在食用、醫療、祭祀等等用途。

此外，「鄒族獵場踏查與敘事」則是透過辦理狩獵文化論壇、獵場文化生態體驗營及獵人訪談蒐集素材，由鄒族獵人夫婦浦忠勇及方紅櫻兩人主筆，展現細膩的生態觀察、生動的經驗語談及深厚的文化內涵。

電子書 鄒族 嘉義

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