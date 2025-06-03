台南安平、澎湖馬公海上航線可望重啟 市府：最快7月

針對台南安平至澎湖馬公航線何時可恢復，台南市議員李啟維今於市政總質詢中指出，該航線曾有營運經驗，中斷至今讓有需求的市民無法受惠，對台南人而言「很不公平」；市府觀光旅遊局長林國華表示，安平馬公航線預計本月16日進行會勘，最快下個月有好消息。

林國華表示，安平馬公航線預計行使安平港四號碼頭及馬公港，若順利航程約為2.5小時，將使用約150人座高速船，比過去麗娜輪4小時航程大幅縮短，目前正積極洽談廠商投入，若順利最快7月份就能有答案，若成功營運，將提供市民另一便捷選擇。

李啟維要求市府積極協調相關單位，盡快恢復航線，李啟維強調，麗娜輪曾吸引大量民眾搭乘，服務品質亦獲好評，該航線重啟將具備實質可行性與市場潛力；另台南機場疫情後國際班機尚未恢復固定班次，市府也要同步推動台南機場國際航班的常態化，強化南部空港功能。

林國華回應，過去曾以包機方式出境，今年約有3000人次使用，但目前尚未有穩定航班，外籍航空較難掌握，因此市府正轉向與國籍航空合作洽談，期望年底前可恢復國際航線。

李啟維指出，疫情前台南直飛大阪航班曾有超過七成載客率，證明市場需求存在，呼籲市府勇於行動，推動台南機場發展廉價航空及區域航線。他表示，國際機場不該僅靠桃園或高雄，「台南也有足夠的條件與觀光優勢來吸引航空業者」。