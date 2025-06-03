民生社區營運13年美式餐廳 無預警歇業、電話已成空號
位於民生東路圓環、在現址營運13年的「The AP Second - All Pasta」，昨（2日）晚間突然PO文，無預警宣布「永久歇業」，現在撥打店內電話已成為空號。
「The AP Second - All Pasta」的前身是2003年成立、專賣義大利麵的「All Pasta」，2012年進駐三民街現址，相當受到在地顧客歡迎，因此在義大利麵之外，進一步加入美式早午餐、漢堡、健康餐盒、甜點等品項，並將「All Pasta」縮寫成「AP」，更名為「The AP Second - All Pasta」，成為「All Pasta」的進化版。
餐廳傳承正宗美式風格，所有餐點現㸃現做，除美式早午餐全日供應，還有每日手工拍打的美式漢堡、義大利麵、燉飯、健康餐、沙拉、飲品等，希望實踐「用料實在，不是多餘的行銷包裝，希望每個人都吃得起的美味餐點」的經營理念。
2020年餐廳重新裝潢，以白色與卡其色為主色調，呈現明亮潔淨的風格，並擺設從美國、日本等地蒐集的公仔小物，成為拍照打卡熱點。關於「永久歇業」原因，店家並未在Po文中多做說明；撥打店內電話，現已經成為空號。
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