民生社區營運13年美式餐廳 無預警歇業、電話已成空號

位於民生東路圓環、在現址營運13年的「The AP Second - All Pasta」,昨(2日)晚間突然PO文,無預警宣布「永久歇業」,現在撥打店內電話已成為空號。

「The AP Second - All Pasta」的前身是2003年成立、專賣義大利麵的「All Pasta」,2012年進駐三民街現址,相當受到在地顧客歡迎,因此在義大利麵之外,進一步加入美式早午餐、漢堡、健康餐盒、甜點等品項,並將「All Pasta」縮寫成「AP」,更名為「The AP Second - All Pasta」,成為「All Pasta」的進化版。

餐廳傳承正宗美式風格,所有餐點現㸃現做,除美式早午餐全日供應,還有每日手工拍打的美式漢堡、義大利麵、燉飯、健康餐、沙拉、飲品等,希望實踐「用料實在,不是多餘的行銷包裝,希望每個人都吃得起的美味餐點」的經營理念。