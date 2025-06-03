快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

民生社區營運13年美式餐廳 無預警歇業、電話已成空號

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「The AP Second - All Pasta」主打美式漢堡。圖／摘自「The AP Second - All Pasta」FB
「The AP Second - All Pasta」主打美式漢堡。圖／摘自「The AP Second - All Pasta」FB

位於民生東路圓環、在現址營運13年的「The AP Second - All Pasta」，昨（2日）晚間突然PO文，無預警宣布「永久歇業」，現在撥打店內電話已成為空號。

「The AP Second - All Pasta」的前身是2003年成立、專賣義大利麵的「All Pasta」，2012年進駐三民街現址，相當受到在地顧客歡迎，因此在義大利麵之外，進一步加入美式早午餐、漢堡、健康餐盒、甜點等品項，並將「All Pasta」縮寫成「AP」，更名為「The AP Second - All Pasta」，成為「All Pasta」的進化版。

餐廳傳承正宗美式風格，所有餐點現㸃現做，除美式早午餐全日供應，還有每日手工拍打的美式漢堡、義大利麵、燉飯、健康餐、沙拉、飲品等，希望實踐「用料實在，不是多餘的行銷包裝，希望每個人都吃得起的美味餐點」的經營理念。

2020年餐廳重新裝潢，以白色與卡其色為主色調，呈現明亮潔淨的風格，並擺設從美國、日本等地蒐集的公仔小物，成為拍照打卡熱點。關於「永久歇業」原因，店家並未在Po文中多做說明；撥打店內電話，現已經成為空號。

「The AP Second - All Pasta」的前身是2003年成立、專賣義大利麵的「All Pasta」。圖／摘自「The AP Second - All Pasta」FB
「The AP Second - All Pasta」的前身是2003年成立、專賣義大利麵的「All Pasta」。圖／摘自「The AP Second - All Pasta」FB
「The AP Second - All Pasta」位於民生東路圓環。圖／摘自「The AP Second - All Pasta」FB
「The AP Second - All Pasta」位於民生東路圓環。圖／摘自「The AP Second - All Pasta」FB

餐廳 美國 漢堡

延伸閱讀

去超商只買飯糰或義大利麵的人小心了 營養師揭4種最常見壞習慣

不只旭集開新店！欣葉旗下「NAGOMI」二店要來了 台北吃到飽強店再一家

「肉多多」不會輸！這「兩時段」不限時吃到飽 套餐349元起爽嗑「70種自助吧」 還有10門市加碼暢飲「路易莎咖啡」

被火鍋耽誤的「下午茶吃到飽」！比咖啡廳更划算 「名店甜點+3大牌冰淇淋」330元任你吃 回本主攻「哈根達斯」準沒錯

相關新聞

整理包／G4級地磁擾動來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於6月1日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續51小時，將對全球電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

離岸風電3-3期選商將至 漁民反對彰化風場以東再開發

漁權團體今天表示，彰化風場航道以東、原潛力場址28號的海峽風場一期已於今年4月被經濟部撤銷行政契約。時值離岸風電3-3期...

台南安平、澎湖馬公海上航線可望重啟 市府：最快7月

針對台南安平至澎湖馬公航線何時可恢復，台南市議員李啟維今於市政總質詢中指出，該航線曾有營運經驗，中斷至今讓有需求的市民無...

民生社區營運13年美式餐廳 無預警歇業、電話已成空號

位於民生東路圓環、在現址營運13年的「The AP Second - All Pasta」，昨（2日）晚間突然PO文，無...

今年颱風生成數仍掛0 氣象署曝關鍵原因

最近各地天氣晴朗炎熱，伴隨午後局部大雨或雷雨，氣象專家林得恩指出，西北太平洋及南海海域今年為止尚未有颱風生成，相較過往統...

黑鮪魚標籤減少發放漁獲量減 漁業署公告延後禁撈3天

今年台灣黑鮪魚捕撈配額2200公噸，日前黑鮪魚大豐收，漁業署因此公告6月5日凌晨0時起停止捕撈，不過隨捕獲量減少，漁業署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。