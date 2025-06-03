國人吸菸率下降 卻有近8萬青少年使用電子煙

紙菸、電子煙吸一口會上癮嗎？答案無需懷疑。尼古丁是一種高度成癮物質，即使是短暫接觸，除了吸進毒害，也可能對大腦產生影響。根據國健署的「國人吸菸行為調查」，我國成人吸菸率整體下降，但青少年接觸電子煙卻高達近8萬名，各相關報告顯示，電子煙危害健康的程度不亞於紙菸。

國健署副署長賈淑麗表示，青少年容易受到同儕影響而接觸菸品，你一口我一口、互相學習模仿，尤其是在國中和高中時期，因為好奇跟著朋友吸菸，或是為了融入團體、紓解壓力。她指出，大專院校時期是吸菸習慣養成的關鍵，且大學生吸菸行為相對較為難以掌握，視吸菸為自由權利。

賈淑麗指出，依「111年大專校院學生健康行為調查」，大專校院學生紙菸吸菸率為5.29%，電子煙使用率則為5.24%，無論紙菸或電子煙吸菸率，均隨年級升高。從「113年成人吸菸行為調查」，我國男性的紙菸吸菸率，約由18歲以後逐年齡攀升，顯示大專校院是吸菸（煙）率大增的關鍵時期之一。

民團呼籲，電子煙與新興菸品已成為青少年接觸毒品的主要管道，應該列為毒品防制重點。賈淑麗說，自112年修正「菸害防制法」以來，實體及網路稽查電子煙和加熱菸71萬多件，開立5970件處分書，共計裁罰約5億元。她強調，我國全面禁止電子煙，一時好奇嘗試也屬於違法行為，民眾勿存僥倖。

戒菸專線服務中心執行長陳富滿表示，「菸害防制法」修法並嚴格管制後，電子煙使用率下降。113年成人電子煙使用率1.0%較111年的1.4%下降；112年國中生、高中職生電子煙使用率分別為3.2%、6.3%，較110年的3.9%、8.8%下降；111年大專生使用率為5.3%較109年的5.4%微降。

陳富滿說，青少年有同儕陪伴與支持，可提升戒菸率；今年首度辦理青年行動培訓營，擴大招募32名學生志工成為青年領航員，運用AI數位工具與社群力量，共創無菸新行動與文化。適逢6月3日「禁菸節」，陳富滿呼籲民眾重視菸品危害，更勿聽信「電子煙安全且可幫助戒菸」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康