今年颱風生成數仍掛0 氣象署曝關鍵原因

最近各地天氣晴朗炎熱，伴隨午後局部大雨或雷雨，氣象專家林得恩指出，西北太平洋及南海海域今年為止尚未有颱風生成，相較過往統計值數量明顯偏少。中央氣象署證實，由於今年西太平洋高壓較強，導致菲律賓海面對流沒那麼旺盛，因此今年為止確實颱風數較氣候平均值少。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，過去67年資料顯示，5月份西太平洋及南海地區，共有70個颱風生成，發生頻率占全年總數4％，但相較1至4月，數量有再增加趨勢。若從颱風路徑觀察，過去5月颱僅有9個直接侵台，數量不多，可能與當時環境駛流場中的太平洋高壓強度不夠強有關。

氣象署預報員林定宜說，根據過去資料，往年1至6月西北太平洋氣候平均值颱風生成數有4.27個，而今年尚未有颱風生成。

比較今年與氣候平均值（1991至2020年），也就是過去30年1至6月西北太平洋颱風生成數，今年1月平均有0.4個、2月0.2個、3月0.3個、4月0.6個、5月1.0個，今年6月才剛開始，但氣候平均值6月有1.7個。

林定宜表示，由於今年西太平洋高壓、低緯度的東風比較強，沉降作用也較強，導致西南風進來的速度變得比較慢，也因此菲律賓海面對流較沒那麼旺盛，所以今年的颱風數量確實較少，但也強調5月之前的颱風原本就不多。