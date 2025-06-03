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「抗高溫調適對策聯盟」成立 啟動四點抗熱調適行動

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
「抗高溫調適對策聯盟」上午成立，啟動抗熱調適行動為因應金球暖化下異常高溫，一起攜手透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑與規畫，以公私協力方式，提升我國整體抗高溫調適能力。記者蘇健忠／攝影
「抗高溫調適對策聯盟」上午成立，啟動抗熱調適行動為因應金球暖化下異常高溫，一起攜手透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑與規畫，以公私協力方式，提升我國整體抗高溫調適能力。記者蘇健忠／攝影

環境部於6月3日邀集政府機關、響應企業與民間團體等共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，一起攜手透過行動面、科學面與制度面擬定抗高溫行動路徑與規畫，以公私協力方式，提升我國整體抗高溫調適能力。環境部長彭啓明、次長施文真、台北市副市長張溫德、成大建築系特聘教授林子平等人出席。

環境部說明「抗高溫調適對策聯盟」成立由中央與地方攜手、政府與民間合作，中央各相關部會從各易受氣候變遷衝擊領域分工合作並與地方政府共同推動，民間企業則依據高溫下產業需求，邀請包括實體通路、線上通路、冷氣空調、運輸服務、保險業、營造業、高溫防護產品以及寵物友善服務等不同業別共同加入聯盟（目前加入企業已達63家）。

環境部彭啓明部長表示，在科學的基礎下透過行動逐步建立制度，據以擬定抗高溫行動路徑與規畫，重點如：一、建立高溫應變啟動機制。二、試辦抗高溫調適對策演練。三、建置高溫防護地圖（Cool Map）規畫。四、重點行動還包括跨部會數據資料與地方政府社福資源合作。聯盟成立大會還包含都市降溫與高溫趨勢，並由各界呼應以行動對話方式提出「抗高溫行動：面對高溫的多元解方」。成功大學建築學系特聘教授林子平提出以氣候孌遷科學研究協助地方政府透過都市風廊分析、建築節能設計，推動城市降溫及打造城市涼適點。

「抗高溫調適對策聯盟」成立象徵面對高溫風險的覺醒與啟動行動，落實抗高溫調適對策行動執行，逐步減少國人每年高溫熱傷害人次，打造更有韌性的社會與更安全、宜居的生活環境。

環境部次長施文真（前排左四起）、部長彭啓明、成大建築系特聘教授林子平、台北市副市長張溫德等人上午一起出席「抗高溫調適對策聯盟」成立活動，落實抗高溫調適對策行動執行，逐步減少國人每年高溫熱傷害人次，打造更有韌性的社會與更安全、宜居的生活環境。記者蘇健忠／攝影
環境部次長施文真（前排左四起）、部長彭啓明、成大建築系特聘教授林子平、台北市副市長張溫德等人上午一起出席「抗高溫調適對策聯盟」成立活動，落實抗高溫調適對策行動執行，逐步減少國人每年高溫熱傷害人次，打造更有韌性的社會與更安全、宜居的生活環境。記者蘇健忠／攝影
成功大學建築學系特聘教授林子平上午出席「抗高溫調適對策聯盟」成立活動，分享以氣候孌遷科學研究協助地方政府透過都市風廊分析、建築節能設計，推動城市降溫及打造城市涼適點。記者蘇健忠／攝影
成功大學建築學系特聘教授林子平上午出席「抗高溫調適對策聯盟」成立活動，分享以氣候孌遷科學研究協助地方政府透過都市風廊分析、建築節能設計，推動城市降溫及打造城市涼適點。記者蘇健忠／攝影
「抗高溫調適對策聯盟」上午成立，由中央與地方攜手、政府與民間合作，中央各相關部會從各易受氣候變遷衝擊領域分工合作並與地方政府共同推動，民間企業則依據高溫下產業需求，邀請包括實體通路、線上通路、冷氣空調、運輸服務、保險業、營造業、高溫防護產品以及寵物友善服務等不同業別共同加入聯盟（目前加入企業已達63家）。記者蘇健忠／攝影
「抗高溫調適對策聯盟」上午成立，由中央與地方攜手、政府與民間合作，中央各相關部會從各易受氣候變遷衝擊領域分工合作並與地方政府共同推動，民間企業則依據高溫下產業需求，邀請包括實體通路、線上通路、冷氣空調、運輸服務、保險業、營造業、高溫防護產品以及寵物友善服務等不同業別共同加入聯盟（目前加入企業已達63家）。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明上午出席「抗高溫調適對策聯盟」成立活動，致詞表示在科學的基礎下透過行動逐步建立制度，據以擬定抗高溫行動路徑與規畫。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明上午出席「抗高溫調適對策聯盟」成立活動，致詞表示在科學的基礎下透過行動逐步建立制度，據以擬定抗高溫行動路徑與規畫。記者蘇健忠／攝影

高溫 科學 環境部

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