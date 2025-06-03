黑鮪魚標籤減少發放漁獲量減 漁業署公告延後禁撈3天

今年台灣黑鮪魚捕撈配額2200公噸，日前黑鮪魚大豐收，漁業署因此公告6月5日凌晨0時起停止捕撈，不過隨捕獲量減少，漁業署公布禁撈期延後3天至6月8日凌晨0時，東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，主要是捕撈標籤減少發放後，捕撈量減少所致。

截至6月2日下午3時止，全台黑鮪魚通報捕撈尾數8831尾，總漁獲量1801公噸，已達配額比例81.8%。原本預估太平洋黑鮪魚總漁獲量於5月31日將達總配額的85%，6月5日就會達標，漁業署因此發布禁捕公告；但沒想到隨著捕獲量減少，禁捕時間也延後。

為了控制黑鮪魚的捕獲量，每艘漁船都會依總噸位數，發放相對應的太平洋黑鮪標籤，為每趟出海捕撈數上限。原本依船隻噸數從輕到重分別為10、20、25及30張標籤，但因日前捕撈量龐大，5月29日中午12時起，已調整為4、4、6及8張，只剩原本張數近1/2到1/4。

鄭鈺宸表示，因黑鮪標籤減少發放後，整體捕獲量也跟著減少，評估配額不會這麼快達標，漁業署因此做出調整，延長禁捕時間，讓漁民可以多3天時間捕撈。

根據漁產品批發市場交易行情網站，東港黑鮪魚交易量最高峰為5月29日共5萬932公噸，當日平均價為每公斤161元，亦為今年最低。隨著黑鮪標籤減少發放後，捕獲量也跟著減少，平均價跟著提高，至6月2日為每公斤171.5元。