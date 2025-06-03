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登山客違規太多 雪霸武陵四秀線三叉營地9月起必要時暫停申請
雪霸國家公園管理處武陵四秀線三叉營地常有登山遊客申請，卻從該處違規變更路線，此外也常有遺留垃圾、廚餘、排遺等，造成周遭環境遭亂，雪管處今天發布訊息，9月1日起調整武陵四秀線三叉營地的承載量，必要時暫停申請。
雪霸管理處指出，分析武陵四秀線三叉營地核准人數，2023年為1243人、2024年為736人、今年1月1日至5月15日止為73人；原三叉營地可申請宿營的承載量為18人，經雪管處派員現場實測營地範圍，以2人帳（外帳）長寬測量，約可搭設3個2人帳，如帳篷及人數超過，將影響行走動線。
雪管處表示，武陵四秀線保育巡查發現，過往常有民眾申請三叉營地，實為前往桃山營地（山屋）或新達營地( 山屋）， 但常發現違規宿營、變更路線的違規案，遭雪管處裁處開單；另外，雪管處也曾發現民眾在三叉營地周邊私闢營地宿營，並遺留垃圾、廚餘、排遺等造成周遭環境遭亂，影響既有高山步道生態甚至吸引野生動物覓食改變習性。
經雪管處評估，武陵四秀線已有新達山屋營地、桃山山屋營地可供民眾申請宿營，三叉營地腹地狹隘且無水源，應屬非必要營地，為避免民眾違規紮營、私闢營地並減少周遭環境雜亂與生態干擾，雪管處將於9月1日起調整武陵四秀線三叉營地的承載量，必要時暫停申請。
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