登山客違規太多 雪霸武陵四秀線三叉營地9月起必要時暫停申請

雪霸國家公園管理處武陵四秀線三叉營地常有登山遊客申請，卻從該處違規變更路線，此外也常有遺留垃圾、廚餘、排遺等，造成周遭環境遭亂，雪管處今天發布訊息，9月1日起調整武陵四秀線三叉營地的承載量，必要時暫停申請。

雪霸管理處指出，分析武陵四秀線三叉營地核准人數，2023年為1243人、2024年為736人、今年1月1日至5月15日止為73人；原三叉營地可申請宿營的承載量為18人，經雪管處派員現場實測營地範圍，以2人帳（外帳）長寬測量，約可搭設3個2人帳，如帳篷及人數超過，將影響行走動線。

雪管處表示，武陵四秀線保育巡查發現，過往常有民眾申請三叉營地，實為前往桃山營地（山屋）或新達營地( 山屋）， 但常發現違規宿營、變更路線的違規案，遭雪管處裁處開單；另外，雪管處也曾發現民眾在三叉營地周邊私闢營地宿營，並遺留垃圾、廚餘、排遺等造成周遭環境遭亂，影響既有高山步道生態甚至吸引野生動物覓食改變習性。