影／環團與漁業團體呼籲加速領海外設置離岸風場的法制作業
漁民權益暨環境永續中心等團體上午在立法院舉行「讓海休息：航道以東不再開發離岸風場」記者會，表示海域空間需要規畫，關心海洋生態與漁業的民間團體聯合呼籲，離岸風電區塊開發政策環評「先遠岸，後近岸」的結論不但要落實，更應進一步停止開發彰化風場航道與南北通行航道以東的海域。
漁民權益暨環境永續中心等團體上午在立法院舉行記者會，表示台灣西部海域，除了風場就是航道，海域使用已經過度密集，航道以東的海域仍有3-1期與3-2期得標但未確定興建的風場，海洋生態與漁業團體在2025海洋日之前再次聯合呼籲海域空間需要規畫，保留自由、開放的海，讓大海休息是我們給台灣海洋最好的禮物，並要求不再開發航道以東離岸風場、重新檢討海纜上岸廊道，領海內海域空間不足，加速領海外設置離岸風場的法制作業，進行離岸風場與海纜上岸廊道的累積性影響評估。
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