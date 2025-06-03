基層醫師提3困境備戰新冠疫情高峰 快篩給付低還得借

新冠疫情再起，基層醫療抗疫的負擔壓力再現。衛福部昨與多個醫事團體討論因應方案。基層診所醫師從疫苗接種補助偏低、快篩給付點值不足且貨源緊張，以及開立抗病毒藥說明繁複卻無相對補助，提出三大困境，希望政府正視需求。

衛福部疾管署、食藥署、健保署與醫師公會全聯會、基層醫療協會、診所協會全聯會、感染症醫學會、急診醫學會等團體召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」。

據悉，疾管署希望討論不要聚焦在「經費」。另食藥署說，醫用快篩產一周可出貨4.5萬劑，足夠因應醫界需求；健保署也，說若醫界評估醫用快篩給付點值和給付適應範圍有修正空間，請各醫學會或協會提案至健保署相關會議討論。

醫師公會全聯會常務理事、開業診所醫師王宏育指出，關於新冠防疫有三項訴求。第一是新冠疫苗現在接種處置費僅有100元，希望恢復到以前200元的補助；疫苗是提升保護力的重要，補助費用過低，診所提供接種意願低，對於疫苗接種率提升不利。疾管署昨日已表示積極向行政院爭取財源挹注，希望盡速完善。

第二是新冠快篩健保給付低。王宏育說，新冠快篩陽性與否是能不能給病人抗病毒藥的關鍵。以前做快篩可以拿到300點，但現在健保僅給付150點，經過換算後，實際金額恐怕僅約140元，如果病人不符合開藥條件還會被核刪。然而，醫用快篩購買一劑110元，加上人事成本等根本沒有利潤可言，還得要面臨費用被刪減的風險。

另外，新冠疫情就診人數升溫，帶動醫用快篩近期缺貨，王宏育表示，上禮拜自己診所醫用快篩都不夠，還得跟鄰近診所借調，面對非常時期在快篩到貨前，只能大家合作互相幫忙，希望度過這波疫情。

第三，醫師需花費大量心力說明，第一線口服藥物倍拉維（Paxlovid）用藥細節，卻無額外補助，應有合理給付。王宏育指出，領藥病人多為有共病者，用藥前須詳查是否與原有藥物產生交互作用，並說明需減量或停用藥品，流程複雜。但目前能開立特效藥的診所不多，患者因此集中，診所負擔加重。過去曾有一次500元補助，取消後改由高雄市府補助200元，但也因預算停發。