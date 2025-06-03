減少國人每年熱傷害人次 抗高溫調適對策聯盟今成立

因應全球暖化下的異常高溫，環境部今天邀集政府機關以及響應企業和民間團體等，共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，目標逐步減少國人每年高溫熱傷害人次，包含堆出高溫防護地圖（Cool Map）等。環境部長彭啓明說，在全球暖化加劇下，「每年都是餘生最涼的夏天。」

「抗高溫調適對策聯盟」由中央與地方攜手、政府與民間合作，中央各相關部會從各易受氣候變遷衝擊領域分工合作並與地方政府共同推動，民間企業則依據高溫下產業需求，邀請包括實體通路、線上通路、冷氣空調、運輸服務、保險業、營造業、高溫防護產品以及寵物友善服務等不同業別共同加入聯盟，目前加入企業已達63家。

彭啓明表示，面對氣候調適，高溫是民眾最有感的議題，需要跨部會、跨領域、公私協力一起來行動對抗，今年夏天就從行動開始，在科學的基礎下透過行動逐步建立制度，據以擬定抗高溫行動路徑與規畫。

首先，要建立高溫應變啟動機制，目前國內高溫資訊揭露包括氣象署（氣溫）、衛福部（綜合溫度熱指數，WBGT）、勞動部（熱指數），須要建立共通性高溫指標，據以啟動跨部會、跨層級抗高溫應變機制，明年起，將逐步建立各領域高溫預警指標，並強化脆弱群體調適能力。

其次，試辦抗高溫調適對策演練：由於高溫引發都市熱島效應，影響範圍是跨縣市，今年規畫結合部會與雙北合作試辦，透過模擬演練累積經驗，建立高溫調適對策標準作業程序，從預警、對策行動到檢討，有效應對未來極端高溫事件。

再者，建置高溫防護地圖（Cool Map），避暑點類型包括戶外涼適空間如公園、半開放空間如遮蔭設施、廊道，以及能就近找到可共享空調室內場域，如公有場所，如行政大樓、圖書館；私有場所則鼓勵企業、民間加入，如量販店、便利商店等，高溫防護地圖今年先與台北市、台南市政府示範建置，明年研議Cool Map設置規範，逐步落實全國推動。

最後，跨部會數據資料與地方政府社福資源合作，應對能源貧窮行動規畫與台南市合作，以獨居老人為試辦對象，協助減輕能源支出負擔並優先設置避暑地點；與企業共同研議抗高溫行動指引，強化勞工工作場域及戶外工作照護，後續逐步擴大推廣各企業，協助企業永續經營。

彭啓明表示，環境部規畫7到9月於北、中、南三地辦理抗高溫對策展，特別關注都會地區熱島效應問題，直接回應民眾對降溫的需求，目標逐步減少國人每年高溫熱傷害人次，打造更有韌性的社會與更安全、宜居的生活環境。

今年將建立共通性指標（預警啟動應變機制），2026年將分年針對各領域及脆弱群體建立高溫預警指標，未來則逐步建立保護脆弱群體因應高溫調適機制。

彭啓明也說，在全球愈來愈熱下，每年都是餘生最涼的夏天，馬路上42到50度的高溫將是常態，可能真的可以煎蛋了。