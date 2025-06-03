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宜蘭、新北山區暴雨「國家級警報響」 17縣市大雨特報
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。
氣象署針對新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象署發布山區暴雨，警戒區域包括宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉、新北市平溪區、新北市石碇區、新北市雙溪區、新北市坪林區。氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市三叉坑（雙溪清水坑）、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至下午1時17分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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