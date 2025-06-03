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環境部擬建立抗高溫機制 強化脆弱群體調適能力

中央社／ 台北3日電

抗高溫調適對策聯盟今天成立，環境部邀集政府機關、響應企業與民間團體等透過行動面、科學面與制度面，建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對策演練、建置高溫防護地圖，強化脆弱群體調適能力。

環境部今天舉辦「抗高溫調適對策聯盟」成立大會。環境部長彭啓明表示，全球暖化，台灣盆地地形建設水泥化，氣候上太平洋高壓籠罩，或有突發極端天氣發生，讓台灣每年溫度都不斷升高。

彭啓明指出，聯盟將朝4大方向推動抗高溫行動，包含建立高溫應變啟動機制、試辦抗高溫調適對策演練、建置高溫防護地圖，最後則以跨部會數據資料與地方政府社福資源合作，應對能源貧窮行動規劃。

彭啓明解釋，就像面對颱風會有應變小組，但高溫卻沒有，因此希望提出一個共通性指標，今年夏天會盤點調適行動，在面對明年夏天就會有更好的方式，逐步建立各領域高溫預警指標，並強化脆弱群體調適能力。

彭啓明表示，今年以中央氣象署的高溫橙燈、紅燈作為高溫預警標準啟動演練，希望未來逐步落實。

彭啓明提到，雖然外界都在討論高溫假，但重點是要對企業、對每個人的防護做得更好，如戶外工作者需要更好的配備；今年會邀各界討論，明年擬訂企業抗高溫的行動指引，找到高溫場域，透過跨部會合作，並找到參與企業。

彭啓明強調，有願就有力，有想法、加上力道就可以往前走；調適行動未來可能持續到針對「冷」，或是愈來愈強的颱風等等。

環境部表示，為了宣導抗高溫意識，規劃7月至9月在北、中、南辦理「抗高溫對策展」，特別關注都會地區熱島效應問題，喚起民眾行動意識；北部策展預計於7月25日至27日在捷運大安森林公園站陽光大廳展示。

高溫假 環境部 彭啓明

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